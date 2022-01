WhatsApp teste l’affichage des photos de profil dans les notifications sur l’iPhone

by

Nous sommes en 2022 et WhatsApp devrait lancer un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs. La première fonctionnalité attendue de l’année est tombée, et selon la dernière mise à jour bêta de WhatsApp (v 2.22.1.1) sur iOS, la plateforme de messagerie a commencé à montrer les photos de profil des personnes dans les notifications de messages.

Le populaire informateur de WhatsApp, WaBetaInfo, a d’abord repéré que WhatsApp teste les photos de profil dans les notifications, et elles apparaissent déjà pour certains bêta-testeurs iOS. Cette fonctionnalité permettra d’afficher la photo de profil d’une personne dans les notifications lorsque cette personne envoie un message. Vous verrez les photos de profil dans les notifications pour les discussions WhatsApp individuelles et de groupe, ce qui vous permettra de discerner plus facilement les expéditeurs.

Comme la fonctionnalité repose sur une API introduite dans iOS 15, elle ne sera disponible que sur les iPhone fonctionnant sous iOS 15. Les personnes utilisant une version plus ancienne d’iOS continueront à recevoir les messages de la même manière qu’ils sont habitués à le faire maintenant.

Cette fonctionnalité sera analogue à la façon dont Twitter montre la photo de profil d’une personne qui envoie un message ou répond à un tweet. Même Snapchat a une fonctionnalité analogue et montre les Bitmoji des utilisateurs dans les notifications.

Une chose à noter est que tous les utilisateurs de la version bêta d’iOS ne sont pas en mesure de voir cela et WhatsApp devrait bientôt le rendre disponible pour tous. On s’attend à ce qu’elle atteigne bientôt les utilisateurs non bêta et même les utilisateurs Android.

Des nouveautés arrivent

Pour ceux qui ne le savent pas, WhatsApp devrait également bientôt introduire une page d’informations de contact remaniée pour les utilisateurs d’Android et d’iOS, qui ressemblera à la façon dont les détails des contacts apparaissent dans la section contact native d’iOS. On s’attend également à ce que les utilisateurs aient la possibilité de rechercher des entreprises à proximité, comme des boutiques, des salons, etc.

En outre, la plateforme de messagerie appartenant à Meta pourrait également introduire des communautés pour les administrateurs de groupes afin qu’ils puissent exercer un meilleur contrôle sur leurs groupes et entrer en contact avec d’autres administrateurs pour former des groupes plus importants.

Cependant, on ne sait pas encore quand et si ces fonctionnalités feront leur apparition sur WhatsApp. Étant donné que c’est la nouvelle année, cela pourrait arriver bientôt. Dès que ce sera le cas, je vous tiendrais au courant !