Le premier smartphone pliable Honor Magic V apparaît en ligne

Honor continue de pousser à l’extrême les révélations de son premier smartphone pliable avant sa grande annonce, le Honor Magic V, qui, selon la société, aura lieu le 10 janvier. Il y a quelques jours, le PDG de Honor, George Zhao, est apparu dans une interview avec le Magic V, donnant un léger teasing sur ce à quoi ressemble le smartphone.

Eh bien, nous avons maintenant une meilleure occasion de voir à quoi nous attendre après quatre jours, car Bhavya Siddappa, qui travaille pour Honor, a récemment publié une image promotionnelle avec le Magic V. L’image a été faite pour Esquire China et montre l’actrice chinoise Song Yi tenant le prochain smartphone pliable dans sa main, comme le rapporte AndroidHeadlines.

Ce Honor Magic V particulier est montré dans une couleur chaude jaune-orange, complètement ouvert, de sorte que vous pouvez également voir l’écran de couverture. Comme nous pouvons voir le smartphone dans la main de Yi, nous avons également une bonne idée de sa taille. D’après ce que l’on peut voir, il semble que le Magic V aura une taille analogue à celle du Galaxy Z Fold 3 de Samsung, mais avec un bloc de caméra plus grand.

En ce qui concerne les spécifications du Honor Magic V, les dernières rumeurs font état d’un écran externe de 6,5 pouces capable d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz avec une caméra frontale insérée dans un trou de l’écran en haut au centre. L’écran principal mesurerait 8 pouces une fois complètement ouvert et aurait une résolution de 2 200 x 2 480 pixels associée à un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Quelque chose d’un peu plus excitant en termes de spécifications est le présumé chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm qui pourrait soi-disant alimenter le Honor Magic V, ce qui en ferait le premier smartphone pliable à être alimenté avec ce chipset. Espérons que ce bloc de caméra plus grand à l’arrière signifie également qu’il y aura un système de caméra impressionnant inclus dans l’appareil, mais cela semble plus comme un vœu pieux pour le moment.

Un lancement le 10 janvier

Une récente fuite de l’informateur WHY LAB a révélé le prix et les différentes options du Honor Magic V. Une photo d’une répétition de lancement révèle un prix de départ de 13 999 CNY pour la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et 14 999 CNY pour la version 12 Go/512 Go. Ces chiffres se traduisent respectivement grosso modo par 1 940 euros et 2 080 euros, mais gardez à l’esprit qu’il est très probable qu’ils soient différents une fois que le smartphone sera lancé sur d’autres marchés en dehors de la Chine.

Le Honor Magic V sera annoncé en Chine le 10 janvier 2022, mais il est probable qu’il entrera sur les marchés mondiaux peu de temps après également.