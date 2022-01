CES 2022 : ASUS lance le premier ordinateur portable pliable Zenbook 17 au monde

ASUS a dévoilé plusieurs nouveaux ordinateurs portables de sa série Zenbook haut de gamme lors de son événement de lancement CES 2022. Cela inclut le tout premier ordinateur portable pliable OLED au monde, une édition spéciale Zenbook pour célébrer le 25e anniversaire du premier ordinateur portable ASUS envoyé dans l’espace, et de nombreux autres modèles avec des spécifications améliorées.

Commençant par le point culminant de la gamme, le Zenbook 17 Fold OLED est le premier ordinateur portable pliable de 17,3 pouces au monde. Comme les smartphones pliables de Samsung, le Zenbook 17 Fold OLED est doté d’un écran massif qui se plie en deux.

L’écran 2,5 K de 17,3 pouces a été développé par ASUS en partenariat avec Intel et BOE Technology. Il s’agit d’un écran tactile, d’une résolution maximale de 1 920 x 1 280 pixels, et il est monté sur une charnière à 180 degrés qui permet aux utilisateurs de déplier l’appareil et de le poser à plat sur une surface. Pour son facteur de forme pliable, le Zenbook 17 Fold offre aux utilisateurs deux tailles d’écrans OLED dans un seul appareil.

En outre, l’ensemble de l’écran flexible est validé par PANTONE, certifié TUV Rheinland et prend en charge Dolby Vision HDR pour offrir une expérience visuelle immersive. De plus, l’écran OLED pliable est accompagné d’une configuration à quatre haut-parleurs certifiée par Harman Kardon qui prend en charge Dolby Atmos.

Sous le capot, le Zenbook 17 Fold OLED est équipé de processeurs Series U de 12e génération d’Intel associés à des graphiques Intel Xe. L’appareil peut contenir jusqu’à 16 Go de RAM et un SSD PCIe 4,0 de 1 To. Il est soutenu par une batterie de 75 Whr et est livré avec deux ports USB-C supportés par Thunderbolt 4 que vous pouvez utiliser pour charger rapidement l’appareil ou connecter des écrans externes.

En dehors de cela, le Zenbook 17 Fold OLED embarque de nombreuses fonctionnalités alimentées par l’IA, notamment une fonction de détection des utilisateurs qui utilise une caméra IR HD pour détecter la présence des utilisateurs. L’appareil est également livré avec un capteur de couleur intégré pour le réglage automatique de la luminosité de l’écran et de la température des couleurs, et une webcam de 5 mégapixels à l’avant avec une technologie de réduction du bruit 3D.

En ce qui concerne le prix du Zenbook 17 Fold OLED, il n’y a aucune information de la part de la société pour le moment. Cependant, ASUS a confirmé qu’il sera disponible à l’achat mi-2022.

Asus Zenbook 14X OLED Space Edition

Ensuite, il y a une édition spéciale d’ordinateur portable que ASUS a dévoilée pour célébrer le 25e anniversaire du tout premier ordinateur portable ASUS qui a été envoyé à la station spatiale Mir, le ASUS P6300. L’appareil a passé plus de 600 jours en orbite sans être endommagé ou sans dysfonctionnement. Le ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition rend hommage au P6300, avec des motifs uniques sur le thème de l’espace sur le couvercle et le repose-poignets, et dans une version spéciale Zero-G Titanium.

De plus, ASUS affirme que l’appareil est prêt à voyager dans l’espace, car il répond aux protocoles de test de la norme SMC-S-016A de l’US Space Systems Command. Il peut, selon la société, supporter des vibrations extrêmes et des températures allant jusqu’à -24 °C et jusqu’à 61 °C.

Un autre aspect intéressant de l’appareil est qu’il est livré avec un écran intelligent ZenView spécial, qui est un petit écran OLED de 3,5 pouces, monté sur le dessus du capot de l’ordinateur portable. Les utilisateurs peuvent afficher des messages personnalisés, des thèmes, des animations, etc. sur cet écran compagnon. Quant à l’écran principal, il s’agit d’un écran OLED de 14 pouces avec un ratio 16:10, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution maximale de 2 880 x 1 080 pixels. Il est validé par Pantone et certifié VESA DisplayHDR 500, et prend également en charge une gamme de couleurs 100 % DCI-P3.

Sous le capot, l’appareil embarque le dernier processeur Intel Core i9 H-Series de 12e génération associé à la carte graphique Intel Xe. Le Zenbook 14X OLED Space Edition intègre également jusqu’à 32 Go de RAM LPDDR5 et un SSD PCIe NVMe Gen 4 de 1 To. Il prend également en charge les dernières technologies Wi-Fi 6e et Bluetooth 5.2 et est équipé de deux ports USB-C Thunderbolt 4.

ASUS commercialisera le Zenbook 14X OLED Space Edition spécial au second trimestre 2022, et le prix sera annoncé à ce moment-là.

Asus Zenbook 14 OLED, Zenbook Pro Duo 15 OLED, et Zenbook 14X OLED

La société a également mis à jour ses modèles Zenbook existants, notamment le Zenbook 14 OLED, le Zenbook Pro Duo 15 OLED et le Zenbook 14X OLED, avec les derniers et meilleurs composants d’Intel, AMD et NVIDIA.

Le nouveau Zenbook 14 OLED embarque désormais le processeur Core i7 Series P de 12e génération d’Intel ou les processeurs Ryzen Series 5000 d’AMD pour 2022. L’appareil est doté d’un écran OLED NanoEdge 2,8 K de 14 pouces avec un rapport d’aspect de 16:10 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, monté sur une charnière ErgoLift de 180 degrés.

Le châssis est conçu pour être durable et répond à la norme MIL-STD-810H. L’appareil est disponible en deux variantes de couleur — Aqua Celadon et Ponder Blue. En outre, l’appareil dispose de la technologie NumPad 2.0 de ASUS, d’un capteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation, d’une webcam HD avec technologie de réduction du bruit 3D, et plus encore.

En ce qui concerne le Zenbook Pro Duo 15 OLED rafraîchi, l’appareil à double écran est désormais équipé des derniers processeurs Intel Core i9 Series H de 12e génération, ainsi que de ports prenant en charge Thunderbolt 4 et de la technologie Wi-Fi 6E.

Le Zenbook 14X OLED, quant à lui, peut désormais être équipé de processeurs Intel Core i7 Series P de 12e génération ou de processeurs Intel Core i9 série H associés à des cartes graphiques Intel Xe ou NVIDIA GeForce MX550. Les deux modèles prennent également en charge le Wi-Fi 6E pour une connectivité sans fil améliorée.