CES 2022 : MSI annonce la gamme 2022, plus d’une douzaine de produits nouveaux et améliorés

CES 2022 : MSI annonce la gamme 2022, plus d'une douzaine de produits nouveaux et améliorés

MSI était également présent à Las Vegas pendant le CES 2022, et il a annoncé plusieurs nouveaux ordinateurs portables pour la création de contenu, le jeu et l’utilisation occasionnelle. La nouvelle gamme d’ordinateurs portables est équipée des derniers processeurs Intel série H de 12e génération, de puces graphiques NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, et d’une solution thermique exclusive à MSI qui améliore les performances des nouvelles machines. MSI affirme également que certains de ces nouveaux ordinateurs portables haute performance sont dotés d’une fonction Meta-Read pour connecter les utilisateurs au Métaverse.

MSI a également annoncé sa nouvelle technologie de refroidissement appelée Phase Change Liquid Metal Pad.

Dans le communiqué de presse, MSI a déclaré que lorsque la chaleur de l’ordinateur atteint 58 °C, la solution de refroidissement fond et remplit l’espace entre le processeur et le bloc thermique. La nouvelle solution de refroidissement offre un transfert de chaleur plus efficace, et MSI affirme qu’elle est meilleure que les pâtes thermiques traditionnelles. Cette nouvelle technologie de refroidissement permet d’augmenter les performances jusqu’à 10 %.

MSI GS77 & GS66 Stealth

Par rapport aux précédents modèles, la nouvelle série GS présente une augmentation des performances du processeur allant jusqu’à 30 à 45 %. La nouvelle technologie de refroidissement Phase Change Liquid Metal Pad est également présente dans les nouveaux appareils, et ils offrent une performance plus fiable et boostée à pleine charge.

Le GS77 est équipé d’un écran de 17,3 pouces, tandis que le GS66 dispose d’une dalle de 15,6 pouces, avec des résolutions 4K, 2K et full HD. Les nouveaux ordinateurs portables peuvent être configurés avec jusqu’à 64 Go de RAM DDR5, et ils sont tous deux équipés de processeurs Intel Core i9-12900H de 12e génération. Ils peuvent tous deux être équipés de cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti, et sont dotés d’un capteur d’empreintes digitales intégré pour faciliter l’identification.

Les prix débutent à 1 799 dollars et 2 499 dollars respectivement pour les MSI GS77 et GS66.

MSI Raider GE76 et GE66

Le nouveau Raider GE76 est équipé d’une dalle de 17,3 pouces, et le GE66 d’un écran de 15,6 pouces. La gamme Raider est équipée du dernier processeur Intel Core i9 de 12e génération et de la carte graphique NVIDIA RTX 3080 Ti, ainsi que d’une mémoire vive pouvant atteindre 64 Go. Les nouveaux ordinateurs portables sont équipés d’un port Thunderbolt 4 USB-C, d’un port USB 3.2 USB-C standard et de trois ports USB-A. Les ordinateurs portables restent en dessous de la limite légale et embarquent une batterie de 99 Whr, ce qui signifie qu’il est toujours possible de l’emporter en avion lors de voyages.

La série Raider sera légèrement plus épaisse que la gamme Stealth et sera dotée d’une grande lumière RVB à l’avant de l’appareil. Le Raider GE76 sera proposé à partir de 1 599 dollars et le GE66 à partir de 2 249 dollars.

MSI Vector GP76 et GP66

La série MSI Vector GP est dotée de la nouvelle technologie Cooler Boost 5 exclusive à MSI et de performances pouvant atteindre 210 W. Les deux appareils peuvent être configurés avec le dernier processeur Intel Core i9 de 12e génération, 64 Go de RAM et de puces graphiques NVIDIA RTX 3080. Le GP76 sera livré avec une dalle de 17,3 pouces à 240 Hz avec une résolution Quad HD ou 360 Hz à full HD, tandis que le Vector GP66 ne recevra que des dalles de 15,6 pouces à une résolution full HD avec des taux de rafraîchissement de 144 et 360 Hz.

La gamme Raider n’abandonne pas le RGB pour une finition noire mate élégante autour du corps, et elle est livrée avec un éclairage RGB pour chaque touche. Le GP76 sera proposé à partir de 1 899 dollars, tandis que le GP66 sera vendu au prix de 2 399 dollars.

MSI Crosshair 15

La nouvelle série Crosshair GL est le fruit d’une collaboration entre MSI et Ubisoft, et elle présente un unique design inspiré du jeu Rainbox Six Extraction. L’édition spéciale est équipée du dernier processeur Intel Core i9-12900H de 12e génération, d’un maximum de 64 Go de RAM et d’une carte graphique NVIDIA RTX 3070.

Le Crosshair 15 est également équipé de la technologie Cooler Boost 5 de MSI pour améliorer les performances. L’écran mesure 15,6 pouces, et il est disponible avec un écran IPS d’une résolution Quad HD et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. L’écran est également certifié DCI-P3 à 100 %. Le Crosshair 15 recevra l’édition spéciale Rainbow, mais il y aura également un modèle standard de 15 pouces et un appareil Crosshair de 17 pouces supplémentaire disponible.

MSI Pulse GL76 & GL66

Le Pulse GL76 sera doté d’une dalle full HD de 17,3 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et 360 Hz, tandis que le Pulse GL66 sera livré avec un écran full HD de 15,6 pouces à 144 Hz. Les deux appareils peuvent être configurés jusqu’au dernier CPU Intel Core i9-12900H de 12e génération, jusqu’à 64 Go de RAM et jusqu’au GPU NVIDIA 3070. Le clavier est également doté d’un rétroéclairage RVB et de Cooler Boost 5, qui augmente de 15 % le flux d’air tout en réduisant de 33 % l’épaisseur des parois.

La gamme Pulse sera proposée à partir de 1 299 dollars.

MSI Sword 17/15 et Katana GF76 et GF66

Les gammes Sword et Katana sont équipées du dernier processeur Intel Core i7-12700H de 12e génération, de 64 Go de RAM et de la carte graphique NVIDIA RTX 3070 Ti. La gamme Sword est dotée d’une course des touches de 1,7 mm, de touches rétroéclairées en bleu et de la technologie de refroidissement Cooler Boost 5. La gamme Katana a des touches rétroéclairées en rouge et est équipée d’un écran full HD à 144 Hz de 17,3 pouces, et le Katana GF66 a un écran full HD à 144 HZ de 15,6 pouces.

La série Katana de MSI commencera à 1 099 dollars, et elle sera plus abordable dans la série de nouveaux produits pour le jeu.

MSI Creator Z17, Creator Z16P et Creator M16

Comme son nom l’indique, la série Creator est mieux adaptée aux créateurs et aux utilisateurs qui ont besoin de plus de puissance en déplacement. La nouvelle série Creator est dotée d’écrans avec une dalle maximum de 17 pouces, et les performances du processeur sont améliorées de 45 % grâce au nouveau refroidisseur à chambre à vapeur. MSI a également ajouté des fonctionnalités supplémentaires spécifiquement destinées aux créateurs, telles que la prise en charge tactile du stylet MSI Pen, des écrans mieux calibrés et des effets sonores surround.

Le Creator Z17 est le premier ordinateur portable de 17 pouces au monde à prendre en charge la saisie tactile au stylet. Il présente des bords fins et un format 16:10 avec la technologie True Color pour une image plus réaliste. Le Creator Z16P bénéficie de 20 % de performances supplémentaires grâce à la technologie Vapor Chamber, qui permet de réduire les températures. Le châssis de l’ordinateur portable est fabriqué en aluminium fraisé CNC.

Le MSI Creator M16 est un appareil plus portable, créé pour les étudiants et les créateurs. Il est doté d’un écran IPS de 16 pouces avec un ratio 16:10 et un taux de rafraîchissement de 60 Hz, et il peut être configuré avec un processeur Intel Core i7-12700H de 12e génération, jusqu’à 32 Go de RAM et une carte graphique NVIDIA RTX 3060.