CES 2022 : Google annonce de nouvelles fonctionnalités pour Android et Wear OS

Android est l’un des systèmes d’exploitation les plus populaires au monde, avec des milliards d’utilisateurs actifs quotidiens. Google a pris des mesures drastiques ces dernières années pour rendre l’expérience globale de configuration plus transparente et indolore, et bien que cela ait fonctionné, la configuration d’un nouvel appareil, le partage de contenu entre d’autres appareils (pas seulement les smartphones Android) est resté l’une des choses les plus frustrantes que nous rencontrons encore aujourd’hui.

Google en est conscient et a annoncé lors du CES 2022 son intention d’en faire plus pour offrir aux gens de nouveaux moyens utiles de se connecter aux autres. Google présente cette nouvelle initiative comme « une meilleure collaboration avec Android et au-delà ».

La configuration d’un nouvel appareil peut nous donner des maux de tête, car nous devons nous reconnecter à la plupart de nos comptes individuellement et configurer divers écrans d’accueil, etc. C’est beaucoup mieux qu’il y a quelques années, mais c’est toujours quelque chose que j’essaie d’éviter dans la mesure du possible. Google le sait et a proposé une nouvelle solution. Si vous achetez un nouveau Chromebook dans le courant de l’année, vous pourrez utiliser votre smartphone Android pour le configurer rapidement et accéder immédiatement à toutes les informations que vous avez déjà enregistrées, comme les mots de passe Wi-Fi, l’identifiant Google, etc.

Les utilisateurs pourront également activer les écouteurs compatibles avec la fonction Fast Pair, et le Chromebook les détectera automatiquement et les appairera en un seul clic, ce qui facilitera la connexion des appareils pris en charge en quelques secondes. Les appareils compatibles avec Matter bénéficieront également d’une prise en charge analogue. Les nouvelles fonctionnalités commenceront à être déployées « dans quelques semaines ».

La nouvelle fonctionnalité permettra aux gens de déverrouiller les Chromebooks avec leurs appareils Android et leurs smartwatches Wear OS. La nouvelle méthode de verrouillage/déverrouillage arrivera sur Wear OS dans « les mois à venir » et permettra aux utilisateurs de déverrouiller d’autres appareils pris en charge lorsque la personne se trouve à proximité.

En outre, la clé de voiture numérique est déjà disponible sur les appareils Samsung et Pixel pris en charge qui permettent aux gens de verrouiller et de déverrouiller les véhicules BMW compatibles. Plus tard dans l’année, les smartphones dotés de la technologie à bande ultra-large (UWB) ne nécessiteront pas que les utilisateurs les sortent de leur poche pour les utiliser comme clés de voiture. Les utilisateurs pourront également partager à distance leurs clés de voiture en toute sécurité avec leurs amis et les membres de leur famille, et Google a annoncé qu’il souhaitait proposer la fonction de clé de voiture numérique à encore plus de smartphones Android dans le courant de l’année.

L’interconnexion, Google y travaille

Google travaille sur des moyens de connecter simultanément des écouteurs et d’autres accessoires avec d’autres appareils. Google travaille sur une technologie qui permettra aux écouteurs Bluetooth de commuter automatiquement l’audio vers le périphérique que l’utilisateur utilise à ce moment-là. Par exemple : si vous utilisez vos écouteurs pour regarder un film sur votre tablette Android, les écouteurs basculeront automatiquement sur votre téléphone lorsque vous recevrez un appel sur votre smartphone. Le casque reviendra automatiquement à son état initial lorsque l’appel sera terminé. L’audio spatial sera également disponible sur les casques pris en charge.

Google va également faciliter le déplacement et la gestion des contenus sur plusieurs appareils. Avec Chromecast intégré, les smartphones Android permettent déjà à chacun de partager des vidéos et du son vers des écrans, des téléviseurs et des enceintes prises en charge. Chromecast sera intégré dans davantage de marques, à commencer par toutes les enceintes connectées et les barres de son Bose dans les prochains mois.

Le Phone Hub des Chromebook sera également doté de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux utilisateurs d’accéder à leurs applications de chat si leur smartphone est en charge dans une autre pièce. Les utilisateurs pourront ainsi rester en contact sans installer d’applications supplémentaires sur leur Chromebook. Le Camera Roll dans le Phone Hub sera également accessible pour visualiser les photos et vidéos récentes d’un simple clic.

Des actions à distance

Google prendra également en charge davantage d’actions à distance avec Google Assistant, comme l’utilisation de la voix pour réchauffer et refroidir les voitures, verrouiller et déverrouiller les portes et voir combien de batterie il reste dans le véhicule électrique. Cette fonctionnalité fonctionnera sur tous les appareils compatibles avec Assistant, et les nouvelles fonctionnalités arriveront d’abord sur les véhicules Volvo dans les mois à venir.

Enfin, Google permettra aux appareils Android de se connecter aux PC Windows à l’aide de Fast Pair pour configurer rapidement des accessoires Bluetooth, synchroniser des messages texte et partager des fichiers à l’aide de Nearby Share. Google a annoncé qu’il travaillait avec Acer, HP et Intel pour apporter ces nouvelles fonctionnalités à certains PC Windows plus tard dans l’année.