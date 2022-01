TikTok teste un bouton Repost analogue à Twitter pour le partage de vidéos

Les applications de réseaux sociaux reprennent toujours des fonctionnalités de services rivaux, et l’une des plus populaires, TikTok, ne fait manifestement pas exception. Selon un rapport de TechCrunch publié ce mardi, la populaire application de vidéos courtes, TikTok, teste actuellement une nouvelle fonction Repost similaire à la fonction Retweet de Twitter .

