Le Google Pixel 7 pourrait être livré avec une caméra frontale sous l’écran.

Le Google Pixel 7 devrait faire ses débuts vers la fin de l’année 2022, mais une nouvelle information dans les premiers jours de janvier pourrait nous donner un aperçu de l’une des grandes mises à niveau. Selon un nouveau brevet, Google travaille sur une technologie qui lui permettrait d’inclure une caméra sous l’écran sur ses prochains smartphones. Cela pourrait signifier que la technologie sera prête pour le Pixel 7 ou le Pixel Fold.

Le brevet a été publié auprès du United States Patent and Trademark Office à la mi-décembre, mais il a été initialement soumis par Google en août 2021. LetsGoDigital a ensuite repéré le brevet au cours des derniers jours et a été le premier à en faire état.

Google aurait également embauché un ancien ingénieur en affichage de Samsung qui indique sur son profil LinkedIn qu’il a contribué à travailler sur des « écrans transparents » au sein de l’entreprise. Cette personne est spécifiquement citée comme faisant partie du projet sur le brevet de Google.

Ce nouveau brevet n’est pas la première fois que Google dépose de la documentation pour une technologie de caméra sous l’écran, mais cette technologie est nettement plus rentable que celle précédemment brevetée.

Cependant, comme c’est le cas avec tous les brevets, il n’y a aucune garantie que cette technologie sera utilisée sur un futur smartphone. Elle sera peut-être prête pour le Pixel 7, mais sans l’affirmer avec certitude.

Pas une technologie encore au point

Nous avons vu quelques entreprises inclure cette technologie sur des smartphones depuis la fin de l’année 2020, et nous nous attendons à voir des caméras sous l’écran sur d’autres futurs flagships de différents fabricants. Le premier smartphone à présenter cette technologie était le ZTE Axon 20, et nous l’avons depuis vu sur d’autres smartphones ZTE ainsi que sur le Galaxy Z Fold 3, le Xiaomi Mi MIX 4 et le Moto Edge X30 Special Edition. Les fuites et rumeurs actuelles suggèrent que Samsung ne l’inclura pas sur sa très attendue gamme Galaxy S22.

La vérité est que la technologie de caméra sous l’écran est encore à ses débuts, et nous n’avons pas encore vraiment vu une excellente caméra frontale qui se cache sous un écran. Le Samsung Galaxy Z Fold 3 a amélioré la technologie ZTE avant lui, mais il fournissait toujours des images plus troubles que ce que vous obtiendriez avec un téléphone qui arbore une caméra perforée ou une encoche. La caméra sous l’écran était également très visible sur le Z Fold 3.

Pour que Google soit prêt à inclure cette technologie, il faut espérer qu’il ait fait une percée avec ses propres technologies. Ce brevet pourrait signifier que Google a la meilleure option pour une caméra frontale sous l’écran.