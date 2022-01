Le OnePlus 10 avec le SoC Dimensity 9000 sera bientôt testé dans le monde entier

Ainsi, la série OnePlus 10 comprendra le OnePlus 10 Pro haut de gamme, qui embarquera le SoC Snapdragon 8 Gen 1, et le OnePlus 10 standard avec le chipset Dimensity 9000. Alors que nous avons de nombreuses informations sur les spécifications et les caractéristiques attendues du OnePlus 10 Pro, les détails sur le OnePlus 10 standard sont rares pour le moment.

C’est une surprise pour plusieurs raisons. Tout d’abord, OnePlus a toujours utilisé des chipsets Snapdragon dans ses modèles phares. Jusqu’au OnePlus Nord 2 de l’année dernière, qui était équipé du SoC MediaTek Dimensity 1200, il utilisait également des processeurs Qualcomm dans ses modèles abordables. En plus de cela, le OnePlus 10 et le OnePlus 10 Pro sont deux modèles de la même série. Bien sûr, les deux modèles varieront sur plusieurs aspects.