CES 2022 : Samsung lance enfin le Galaxy S21 FE 5G après des mois de retard

Le Galaxy S20 FE a ouvert la voie à un flagship abordable qui manquait à la gamme de l’entreprise jusqu’en 2020. Après un an de spéculation, Samsung a enfin annoncé le Galaxy S21 FE. Comme le Galaxy S20 FE 2020 (FE signifie Fan Edition), cet appareil dispose de la plupart des spécifications du Galaxy S21, y compris le chipset Snapdragon 888 et un écran à 120 Hz, à un prix de 759 euros pour le modèle de base de 128 Go.

Le Galaxy S21 FE offre un écran de 6,4 pouces, légèrement plus grand que l’écran de 6,2 pouces du S21. En dehors de cette différence de taille, le Galaxy S21 FE a beaucoup de points communs avec le S21. Son écran est une dalle OLED avec une résolution 1080p et une fréquence de 120 Hz comme celle du S21. Même le design reste cohérent, avec la bosse de la caméra qui se fond dans les rails latéraux du smartphone.

Le Galaxy 21 FE est équipé d’une puce de 5 nm digne d’un flagship, la puce Exynos 2100 de Samsung, et d’une caméra principale de 12 mégapixels à ouverture f/1,8 avec stabilisation optique, comme le S21. La caméra ultra grand-angle de 12 mégapixels semble également la même sur le papier, avec une ouverture f/2.2, et un champ de vision légèrement plus large de 123 degrés. La troisième caméra à l’arrière est un téléobjectif de 8 mégapixels qui offre un zoom optique 3X et un zoom numérique jusqu’à 30X grâce à un objectif f/2,4.

Samsung annonce également un zoom spatial 30X sur le S21 FE, mais nous ne nous attendons pas à ce qu’il soit proche des capacités de zoom saisissantes de la caméra zoom périscopique du Galaxy S21 Ultra. À l’avant, le Galaxy S21 FE est équipé d’une caméra frontale de 32 mégapixels avec une ouverture f/2,2 et un champ de vision large de 81 degrés.

Il fait même mieux en termes de capacité de batterie, avec une capacité de 4 500 mAh contre 4 000 mAh pour le S21 (bien que son écran légèrement plus grand égalise probablement les performances de la batterie). La recharge rapide filaire de 25 W, la recharge sans fil de 15 W, l’indice de résistance aux intempéries IP68 et les deux versions de la 5G (sub6 GHz et mmWave) sont toutes reprises du S21.

Des options colorées

Alors, qu’est-ce que vous gagnez en payant plus cher pour le S21 ? Plus de RAM — 8 Go dans la configuration de base contre 6 Go pour le S21 FE — et un téléobjectif de plus haute résolution. Mis à part les différences de taille d’écran et de batterie mentionnées précédemment, c’est à peu près tout. Le Galaxy S21 FE sera vendu 759 euros avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 829 euros pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il est livré avec la version One UI 4.0 de Samsung, basée sur Android 12.

Comme la génération précédente, Samsung propose une série d’options colorées pour le Galaxy S21 FE afin d’attirer les jeunes acheteurs. Cette fois, vous avez le choix entre graphite, lavande, olive et blanc avec une finition « haze », comme le dit Samsung. L’entreprise commercialise également un « cadre découpé » qui intègre parfaitement l’appareil photo au reste de la coque. Comme son prédécesseur, le Galaxy S21 FE devrait également être habillé de « glasstic », le nom donné par Samsung à la coque arrière en plastique qui a une finition analogue à du verre.

Une nouvelle option dans le milieu de gamme

Samsung a présenté le S20 FE l’année dernière comme une alternative moins coûteuse et complète au S20. Également proposé à 759 euros, l’écart entre ce modèle et le modèle de base S20 à 909 euros était plus important, ce qui en faisait une excellente affaire. Les choses sont un peu différentes cette fois-ci, avec le S21 dont le prix a baissé à 740 euros à l’heure où j’écris ces lignes sur le site de Samsung lui-même. Il y a aussi le Galaxy A52 5G, l’un des smartphones abordables haut de gamme de Samsung, à 459 euros. Et n’oubliez pas que Samsung a baissé le prix d’entrée pour ses smartphones pliables — avec le Galaxy Z Flip 3 à 1 059 euros, il fait également partie de l’équation.

C’est plus qu’un peu déroutant, mais ce n’est pas une nouvelle stratégie pour Samsung. Samsung adopte cette approche « un smartphone à chaque prix » parce qu’elle le peut. Il se trouve également qu’elle est très douée pour mélanger et faire correspondre les fonctionnalités aux différents niveaux de prix, et une politique de support solide soutenant la plupart des appareils rend ses smartphones abordables très alléchants.

Avec le Galaxy S21 FE, Samsung s’attaque encore une fois à un marché qu’elle segmente une fois de plus.