Découverte d’une interface tactile dans tvOS 18 : Un futur HomePod avec écran ?

Les ambitions d’Apple pour la maison connectée se renforcent, alimentées par la découverte d’une interface tactile cachée dans la dernière version bêta de tvOS 18. Cette découverte alimente les rumeurs concernant un potentiel HomePod avec écran, signalant un changement significatif dans l’approche d’Apple en matière de contrôle de maison connectée.

Le site technologique 9to5Mac a découvert une interface jusque-là inconnue, baptisée « PlasterBoard », dans la version bêta 3 de tvOS 18 poussée aux développeurs. Cette découverte est particulièrement significative car le logiciel qui alimente le HomePod est dérivé de tvOS. « PlasterBoard » est en accord avec les conventions de nommage interne d’Apple pour d’autres interfaces, telles que SpringBoard (iOS/iPadOS) et SoundBoard (HomePod).

Actuellement, cette interface découverte semble se limiter à un écran de verrouillage avec un clavier tactile pour entrer des codes. Il est à noter qu’aucun modèle actuel d’Apple TV ou de HomePod n’offre de protection par code ou de contrôles tactiles. Le design de cette interface ressemble de près aux claviers à l’écran existants sur les iPhone et iPad, suggérant davantage un appareil à écran tactile.

Des indices intrigants vers un nouvel appareil domotique

Ajoutant à la spéculation, MacRumors a découvert du code référant à un appareil « Home Accessory » encore inconnu dans la version bêta de tvOS 18. Cet appareil porte l’identifiant HomeAccessory 17,1, qui diffère des modèles existants de HomePod et d’Apple TV. Cet identifiant présente une ressemblance avec l’identifiant interne « AudioAccessory » utilisé pour le HomePod, et la numérotation suggère que ce futur appareil pourrait être équipé de la puissante puce A18, attendue dans la gamme d’iPhone 16.

Ces découvertes, combinées aux rumeurs passées, dressent un tableau convaincant. Des rumeurs antérieures suggéraient qu’Apple explorait divers horizons pour les futurs appareils de la maison connectée, dont un HomePod simple avec un écran tactile sur le dessus, un appareil hybride Apple TV et HomePod, un HomePod avec caméra intégrée et écran ou encore un combo iPad/HomePod pour un contrôle centralisé.

Un aperçu de l’avenir domotique d’Apple

Bien que les preuves ne fournissent pas une feuille de route définitive, elles suscitent indéniablement l’enthousiasme quant à la future stratégie domotique d’Apple. Le potentiel des interfaces tactiles et une gamme de fonctionnalités plus étendue suggèrent une expansion significative au-delà des limitations actuelles d’Apple TV et de HomePod.

Bien que la date de sortie reste un mystère, avec des rumeurs pointant vers 2025, ces découvertes laissent entrevoir un nouveau chapitre excitant dans les offres domotiques d’Apple. Nous pouvons nous attendre à un appareil offrant une interaction utilisateur plus intuitive via un écran tactile, potentiellement avec des capacités de consommation de médias élargies.