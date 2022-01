La fuite du OnePlus 10 Pro indique qu’il arrivera dans moins de deux semaines

Une nouvelle fuite du OnePlus 10 Pro a suggéré que le smartphone arrivera dans la première moitié de janvier 2022. Selon une fuite vidéo postée sur le réseau social chinois Weibo, le OnePlus 10 Pro devrait faire ses débuts le 11 janvier. On ne sait pas qui a fourni cette vidéo, mais la vidéo elle-même semble officielle et elle correspond aux précédentes fuites que nous avons vues du smartphone. Néanmoins, prenez cette fuite avec des pincettes, car il est impossible de garantir la source.

Pete Lau, PDG de OnePlus, a précédemment confirmé que l’entreprise présenterait son prochain smartphone phare en janvier. Cette nouvelle date pourrait bien être exacte, mais il n’est pas clair s’il s’agit d’un lancement mondial.

Certaines fuites ont suggéré qu’il s’agira d’un lancement uniquement en Chine, il se pourrait donc que ce smartphone fasse ses débuts dans ce pays avant d’être vu dans le reste du monde. Si c’est le cas, on ne sait pas quand il arrivera dans des pays comme la France. Il se peut que nous devions attendre un peu plus longtemps, car la société ne le propose qu’en Chine pour commencer.

Le 11 janvier pourrait faire de ce smartphone l’un des premiers à faire ses débuts en 2022, car nous ne nous attendons pas actuellement à voir le prochain Galaxy S22 de Samsung ou tout autre grand fleuron si tôt en janvier.

OnePlus 10 Pro launching on January 11, 2022 according to this leaked video on Weibo.https://t.co/Ww4xlK9Phd#OnePlus #Oppo pic.twitter.com/MhcQxBFkIw — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 30, 2021

Le CES 2022 commence officiellement ce lundi 3 janvier, donc nous pourrions voir quelques nouveaux smartphones faire leurs débuts à ce salon. Même si c’est le cas, il est peu probable que de nouveaux smartphones phares soient présentés. Les précédents smartphones de OnePlus ont été présentés en mars ou avril, il s’agit donc d’une sortie précoce pour la société si elle décide de sortir son nouveau smartphone le 11 janvier. Nous ne savons pas encore pourquoi OnePlus avance ce lancement, mais il se peut qu’il veuille essayer de mettre sur le marché ses plus grands concurrents tels que le Galaxy S22 et le OPPO Find X4 Pro.

Des informations sur les spécifications

Comme l’a révélé l’informateur @ishanagarwal24 sur Twitter, le modèle Pro devrait être équipé d’un écran de 6,7 pouces fonctionnant à un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz. Il sera alimenté par le Snapdragon 8 Gen 1, qui est susceptible d’apparaître dans un grand nombre de smartphones Android de premier plan au cours des 12 prochains mois.

Full Specifications of the OnePlus 10 Pro! – 6.7" QHD+ 120Hz LTPO

– 5,000 mAH, 80W SuperVOOC

– 50W AirVOOC (+ Reverse WC)

– Snapdragon 8 Gen 1

– 48MP+50MP+8MP 2nd Gen Hasselblad Camera

– 32MP Front

– Stereo Speakers

– OxygenOS 12

– LPDDR5+UFS 3.1

– 163×73.8×8.5mm#OnePlus10Pro pic.twitter.com/vLhXVmCcwx — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) December 31, 2021

Le OnePlus 10 Pro serait également livré avec une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, offrant une recharge filaire de 80 W et sans fil de 50 W. À l’arrière, la fuite suggère que le smartphone va avoir un capteur photo à triple lentille de 50 mégapixels, 48 mégapixels et 8 mégapixels mis en place en partenariat avec Hasselblad, et il y aurait une caméra frontale de 32 mégapixels à l’avant.

Fait intéressant, il semble que le smartphone va exécuter OxygenOS de OnePlus, plutôt que la combinaison d’OxygenOS et ColorOS qui est en cours maintenant que OnePlus a fusionné avec OPPO. Enfin, nous avons également une photo du OnePlus 10 Pro dans les deux nuances de noir et de vert, nous donnant un autre aperçu de l’arrière du smartphone.