Voici le Galaxy S22 sous tous les angles et dans de nombreuses coloris

Nous ne savons toujours pas quand Samsung lancera sa série phare 2022, mais cela ne devrait pas tarder maintenant. Une nouvelle fuite a montré le Galaxy S22 et Galaxy S22 Ultra sous presque tous les angles et dans une variété de couleurs suggérant qu’il y aura au moins quatre options pour chaque appareil.

Les nouveaux rendus fournis par des sources de l’industrie à 91 Mobiles montrent les deux smartphones avec des conceptions que nous avons vus dans les fuites précédentes. Le fait qu’ils correspondent aux designs précédemment divulgués suggère que ce sera le design final.

Selon ces rendus, le Galaxy S22 sera disponible en noir, blanc, vert et or rose. Le Galaxy S22 Ultra a fait l’objet de fuites en noir, blanc, vert et bourgogne. Nous ne savons pas encore quels coloris nous verrons pour le Galaxy S22+, mais si l’on se fie aux années précédentes, nous nous attendons à ce qu’elles soient analogues à celles du Galaxy S22 standard.

Les précédentes fuites ont également indiqué que le Galaxy S22 standard sera livré en bleu et beige, mais ceux-ci n’ont pas été photographiés dans cette dernière fuite, donc il n’est pas clair si ceux-ci vont réellement sortir. Il se peut que ces teintes soient limitées à certains revendeurs ou même à des marchés particuliers.

Si ces rendus sont exacts (et ils correspondent à d’autres fuites de design que nous avons vues), le Galaxy S22 devrait avoir un design analogue à celui du Galaxy S21, mais il n’aura pas le look bicolore de la caméra.

Le plein de photos

Les bords semblent arrondis, et il serait fait de métal, contrairement au Galaxy S21 qui utilisait une combinaison de plastique et de verre. À l’arrière, on trouve trois caméras, tandis que l’avant du smartphone est doté d’une caméra frontale logée dans l’écran poinçonné. Le bord droit du smartphone comporte le bouton d’alimentation et les boutons de volume, tandis que le bord gauche est essentiellement lisse, à l’exception des lignes d’antenne. Le capteur d’empreintes digitales du smartphone devrait se trouver sous l’écran.

Le Galaxy S22 Ultra correspond à d’autres fuites que nous avons vues, et il semble avoir un design analogue au Galaxy Note 20 Ultra avec des bords plus carrés que le Galaxy S22. Il disposera d’un emplacement pour un stylet S Pen, et l’arrière du smartphone comporte quatre caméras. On s’attend également à ce que la caméra frontale soit un poinçon à l’avant.