CES 2022 : Samsung présente ses nouveaux téléviseurs pour 2022

Le CES est connu pour ses grands débuts en matière de télévision, et Samsung en apporte beaucoup au salon de cette année, notamment une nouvelle version de son The Frame, une mise à niveau de son énorme système modulaire MicroLED, et des modèles Neo QLED offrant une résolution 8K. Outre les téléviseurs eux-mêmes, l’accent est également mis sur ce que vous pourriez regarder — et comment — avec un nouveau traitement d’image alimenté par l’IA et plus encore.

Samsung The Frame 2022

Le téléviseur de Samsung qui prétend être de l’art réduit encore plus l’écart entre les deux mondes, le CES 2022 apportant un nouveau modèle The Frame 2022 avec des graphiques encore plus réalistes. La dalle QLED est dotée d’un nouveau revêtement mat et antireflet, conçu pour réduire la diffusion de la lumière que les écrans brillants présenteraient traditionnellement. Il en résulte moins de reflets, et une surface qui ressemble davantage à du papier ou à une toile.

Quant à ce qui peut être montré sur cet écran, il y a un nouveau Art Store UX qui, selon Samsung, devrait faciliter la recherche de nouveaux contenus artistiques. Pour 2022, des tailles d’écran de 32 à 85 pouces seront proposées.

Samsung MicroLED 2022

Si The Frame 2022 est destiné à se fondre dans le décor, la nouvelle gamme de téléviseurs MicroLED de Samsung ne peut qu’attirer l’attention. C’est en partie en raison de sa nature modulaire, le système de panneaux prenant en charge des configurations allant jusqu’à 178 pouces. Si cela est un peu trop grand pour votre espace — ou votre budget — 2022 apporte un nouveau téléviseur MicroLED de 89 pouces, aux côtés des versions de 99 et 110 pouces.

La taille n’est pas le seul changement pour le CES 2022. Les nouveaux écrans reposent toujours sur 24,9 millions de micro LED, mais Samsung affirme que la prise en charge des couleurs a été élargie de 10 %. Le Dolby Atmos et le Samsung Object Tracking Sound Pro sont également disponibles.

Samsung Neo QLED 2022

Plus accessible, la gamme Neo QLED de Samsung bénéficie également de mises à jour d’image pour le CES 2022. Il existe à la fois des modèles 4K et 8K — ce dernier étant désormais le premier au monde à prendre en charge le rafraîchissement à 144 Hz — avec la prise en charge de Dolby Atmos, Active Voice Amplifier, Object Tracking Sound et SpaceFit sound. Avec certaines barres de son Samsung, les téléviseurs 2022 utiliseront à la fois leurs propres haut-parleurs et ceux de la barre de son, au lieu d’éteindre les premiers lorsque la seconde est active. Certaines barres de son seront également compatibles avec le système Dolby Atmos sans fil.

Samsung a également fait davantage appel à l’IA pour le traitement des images. Object Depth Enhancer, par exemple, analyse ce qui est à l’écran et détermine ce qui est au premier plan et ce qui est à l’arrière-plan. Ensuite, il peut traiter les deux différemment, en accentuant le sujet et en apportant ce que Samsung prétend être presque un effet 3D en conséquence — mais sans nécessiter de lunettes spéciales. L’IA est également utilisée pour le contrôle adaptatif de la lumière, qui analyse la forme des objets et ajuste ensuite la forme de la lumière en conséquence.

Le résultat, selon Samsung, est que les endroits clairs semblent plus lumineux et les endroits sombres plus sombres, mais sans perdre la clarté pour les formes les blanchissent. Pour 2022, la gamme Neo QLED obtient également un passage du rétro-éclairage de 12 bits à 14 bits, pour un contrôle plus précis de la luminosité.

Samsung Watch Together

Comme le SharePlay d’Apple, Samsung Watch Together promet de rendre le visionnage d’un même contenu plus simple. Dans le cas de la gamme de téléviseurs Samsung 2022, elle utilise la nouvelle fonction Multi View (qui permet d’afficher jusqu’à quatre sources à la fois sur l’écran), mais pour afficher les flux de caméra en direct des amis et de la famille plutôt que les sources de streaming ou de diffusion.

Elle fonctionnera soit avec une webcam USB, soit, sans fil, avec la caméra intégrée à un smartphone ou une tablette compatible.

Samsung Gaming et SmartThings

L’autre grand changement d’interface concerne les jeux. Le nouveau Samsung Gaming Hub rassemblera les plateformes de jeu physiques et en streaming, par exemple, dans un endroit centralisé qui affiche toute console connectée et tout service à la demande — comme Stadia — auquel vous pourriez avoir accès.

Il prend également en charge le VRR jusqu’à 4K @ 144 Hz, et les quatre ports HDMI de Samsung prennent désormais en charge le HDMI 2.1. La nouvelle barre de jeu affiche les paramètres individuels pour faciliter le réglage selon les goûts personnels. Enfin, il y a le mode Zoom avant, qui peut être utilisé pour agrandir des graphiques plus difficiles à voir, comme des cartes, et le mode Multi View ultra-large, qui permet d’afficher simultanément un jeu et une vidéo de présentation sur YouTube.

Enfin, les téléviseurs 2022 de Samsung sont équipés d’un hub SmartThings intégré. Il prend en charge les appareils de la maison connectée en WiFi nativement et, avec un dongle en option, les appareils Zigbee.