AirPods Pro 2 : prise en charge de l’audio sans perte, et étui avec localisateur sonore

La deuxième génération des AirPods Pro, alias AirPods Pro 2, pourrait prendre en charge l’Apple Lossless Audio Codec (ALAC), et pourrait même être livrée avec un étui qui émet un son pour vous aider à le trouver, selon l’analyste Apple, Ming-Chi Kuo, dans une note adressée aux investisseurs et vue par AppleInsider et 9to5Mac.

Il n’existe actuellement aucun modèle d’AirPods prenant en charge l’audio sans perte, une forme de compression de fichier qui préserve toutes les données du fichier audio original, ce qui permet d’obtenir un son de meilleure qualité. Chaque modèle d’AirPods — même les très onéreux AirPods Max — utilise la connectivité Bluetooth pour diffuser le son, ce qui limite les appareils à l’utilisation de l’Advanced Audio Codec (AAC), une forme de compression audio avec perte.

Jusqu’à présent, les seuls appareils Apple qui peuvent profiter de l’audio sans perte sur Apple Music (et ailleurs) sont l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple TV 4K et le HomePod. Le principal inconvénient de l’audio sans perte est que ses fichiers prennent plus d’espace de stockage sur votre appareil, et que le streaming en ligne peut rapidement consommer des données mobiles. Si les AirPods Pro 2 prennent en charge le format ALAC, Apple devra soit abandonner le Bluetooth, soit contourner certains des obstacles de la technologie pour y parvenir.

Quant à la possibilité d’un étui de charge qui émet un son, cela pourrait vous aider à retrouver votre étui si jamais il est séparé de vos AirPods — pour l’instant, seuls les AirPods eux-mêmes émettent un bruit lorsque vous essayez de les localiser par l’application Localiser.

Également noté par 9to5Mac et AppleInsider, Kuo prédit que les AirPods Pro 2 pourraient arborer un nouveau design et se concentrer sur le fitness, ce qui a été précédemment évoqué par Bloomberg. La spéculation est que les tiges qui étaient une spécificité aux AirPods Pro originaux ne se retrouveront pas sur leurs successeurs.

Enfin, Kuo indique qu’Apple pourrait sortir les AirPods Pro 2 au quatrième trimestre 2022, environ trois ans après la sortie des premiers AirPods Pro.

Des écouteurs très plébiscités

Ils ne rapportent peut-être pas autant de millions de dollars que la série d’iPhone, mais il ne fait aucun doute que les AirPods ont été un énorme succès pour Apple. Le lancement tant attendu des AirPods Pro 2 va donner encore plus d’élan à la gamme d’écouteurs sans fil.

Presque tous les autres fabricants proposent désormais leur propre version des AirPods, des Pixel Buds A-Series de Google aux Galaxy Buds 2 de Samsung, mais pour l’instant, ce sont les écouteurs d’Apple qui se distinguent. Dès qu’une nouvelle paire apparaît sur le marché, cela met encore plus de pression sur les concurrents.

Bien entendu, les écouteurs sans fil qui vous conviennent dépendent dans une certaine mesure du smartphone avec lequel vous souhaitez les utiliser. Tout comme l’Apple Watch, les AirPods offrent un niveau d’intégration transparente avec l’iPhone que personne d’autre ne peut égaler.