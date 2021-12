L’iPhone 15 Pro de 2023 pourrait ne pas avoir d’emplacement pour une carte SIM

Un récent rapport indique que la société travaille sur des dispositifs de recharge sans fil et qu’ elle travaillerait également sur un moyen pour un iPhone sans port de récupérer des données perdues . L’iPhone 15 sera probablement alimenté par une puce de 3 nm et près de 80 % des modèles seraient équipés d’un modem 5G fabriqué par Apple. Les iPhone 2023 pourraient également être équipés d’un capteur Touch ID sous l’écran. La gamme de l’année prochaine devrait comporter un écran poinçonné, un nouveau matériel de caméra et une puce de 4 nm.

Étant donné que cette source n’a pas fait ses preuves et que l’iPhone de 2023 est très éloigné, il est préférable de prendre ce rapport avec des pincettes. Cela dit, nous avons entendu d’innombrables fois qu’Apple a finalement l’intention que l’iPhone n’ait aucun port, et un iPhone uniquement eSIM serait un pas important dans cette direction.