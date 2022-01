La gamme Galaxy S23 pourrait être équipée d’une caméra de 200 mégapixels

Nous avons entendu de nombreuses fuites et rumeurs concernant le Galaxy S22 au cours des derniers mois, mais pour l’instant nous allons brièvement tourner notre attention vers la série de smartphones phares de 2023 — le Galaxy S23.

Samsung a annoncé cette année un capteur photo mobile d’une énorme résolution de 200 mégapixels, mais il ne l’a pas encore utilisé dans un appareil. Nous espérions que ce capteur ultra haute résolution de la gamme ISOCELL de Samsung ferait son apparition dans le Galaxy S22 Ultra, mais au lieu de cela, il s’est avéré que le fleuron de la société pour 2022 aura encore un capteur de 108 mégapixels de troisième génération, bien qu’améliorée.

Selon Ice Universe, Samsung sera prête à déployer en masse le capteur ISOCELL de 200 mégapixels à temps pour le Galaxy S23 et continuera à l’améliorer dans ses prochains flagships sans changer le nombre de pixels dans le capteur. Que peut-on attendre du capteur du prochain fleuron de Samsung ?

Eh bien, si un capteur de 200 mégapixels semble exagéré, rappelons qu’il s’agit de la résolution maximale d’une seule caméra prise en charge par des puces comme le Snapdragon 888 ou même le Snapdragon 8 Gen 1, et Samsung ne lésine jamais sur les caractéristiques de la gamme Ultra. Regardez la vidéo ci-dessus dans laquelle le responsable des caméras mobiles de Samsung explique les caractéristiques et les avantages de son premier capteur ISOCELL HM1 de 200 mégapixels.

Le capteur possède des pixels relativement petits de 0,64 µm, ainsi qu’une nouvelle technologie d’assemblage de pixels que Samsung appelle ChameleonCell. Cela signifie que certains pixels peuvent être astucieusement combinés ensemble, ce qui conduit à une taille de pixel plus grande de 2,56 μm, et à une résolution d’image effective de 12,5 mégapixels. Ces pixels plus grands devraient être en mesure de capter beaucoup de lumière entrante, ce qui, selon Samsung, conduira à des photos plus lumineuses et plus claires en intérieur ou en soirée.

Samsung has optimized the 108MP sensor for three years, and the result is better year by year, which is better than replacing the sensor frequently. It is said that the S23 Ultra will adopt 200MP sensor from next year, and then it will be optimized for several years.

