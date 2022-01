Le Microsoft Surface Duo 3 pourrait avoir 3 écrans un design doublement pliable

by

by

Microsoft est pleinement engagée dans sa gamme d’appareils Android, et le Surface Duo est un produit qui en est déjà à sa deuxième génération, avec une troisième version qui serait également en route.

Mais alors que Microsoft travaille à la préparation d’un troisième Surface Duo, il semble que la société pourrait également préparer quelque chose d’encore plus excitant. Le brevet a été déposé pour la première fois en juin 2020 et a été accordé à l’entreprise la semaine dernière. Un appareil avec deux charnières et trois sections de châssis est vu dans le brevet. Chaque section du châssis disposer d’un écran.

Comme vous pouvez le deviner à la lecture de son nom, le Surface Duo est doté d’un double écran, ce qui permet à ses propriétaires de l’utiliser dans plusieurs modes, y compris le smartphone et la tablette. Eh bien, Microsoft veut apparemment pousser le tout à un tout autre niveau avec une configuration à triple écran qui donnerait donc naissance à un soi-disant « Surface Trio ».

Un brevet récemment découvert révèle une idée de Microsoft qui esquisserait essentiellement un appareil Surface avec trois écrans distincts qui peuvent se plier et se déplier dans différents modes.

Le brevet fournit une description que tout le monde devrait anticiper lorsqu’on entend parler d’une configuration à trois écrans. « Les dispositifs multi-panneaux peuvent être utiles dans une variété de scénarios différents. Par exemple, plusieurs fenêtres d’applications logicielles peuvent être présentées visuellement sur des panneaux séparés en même temps. Les dispositifs d’affichage à panneaux multiples peuvent utiliser une charnière pour permettre aux panneaux de se plier dans différentes directions (par exemple, vers l’intérieur ou l’extérieur). Cette pliabilité permet aux dispositifs à panneaux multiples d’avoir une surface d’affichage totale plus grande par rapport à un dispositif de panneau unique analogue, tout en permettant des dimensions pliées plus petites par rapport à un dispositif non pliable offrant la même surface d’affichage », peut-on lire dans le résumé.

Ce qu’un brevet pour le moment

Une fois ouverts, les trois écrans de l’appareil se combinent pour offrir une expérience d’affichage immersive. Malheureusement, c’est tout ce que l’on voit dans le brevet. Le concept de Microsoft ne semble pas comporter de caméras, de ports ou de haut-parleurs. La technologie du smartphone à double pliage et sa mécanique ne sont pas non plus incluses dans le brevet.

Bien sûr, il est important de garder à l’esprit qu’il ne s’agit que d’un brevet pour l’instant, il n’y a donc aucune garantie que Microsoft finisse par produire un tel dispositif. Mais d’un autre côté, il s’agit toujours d’un aperçu très précoce de la façon dont l’industrie mobile pourrait évoluer à plus ou moins brève échéance.