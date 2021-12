Le Galaxy S22 Ultra pourrait offrir des fonctions cinématographiques professionnelles

Le Galaxy S22 s’annonce comme une mise à niveau majeure par rapport à la série S21 de l’année dernière. Une meilleure puce (avec GPU AMD), une coque arrière entièrement en verre, des vitesses de charge plus rapides, de meilleures caméras, et bien plus encore sont à venir avec la gamme Galaxy S22.

Le prochain smartphone haut de gamme de Samsung offrira d’impressionnantes capacités de prise de vue vidéo, selon un nouvel informateur qui, par le passé, a réussi à mettre la main sur des produits non commercialisés. Ahmed Qwaider affirme que le Galaxy S22 Ultra sera en mesure de prendre des vidéos nettement meilleures que son prédécesseur et l’informateur Ice Universe s’est porté garant de l’authenticité de ce scoop.

Le Galaxy S22 Ultra offrira apparemment les mêmes résolutions de caméra que le Galaxy S21 Ultra, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à un capteur photo principal de 108 mégapixels, un capteur ultra-large de 12 mégapixels, un module périscope de 10 mégapixels et un téléobjectif 3x de 10 mégapixels.

Néanmoins, cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas d’améliorations sur la partie photo. Trois des capteurs susmentionnés seront apparemment nouveaux et, conformément aux précédentes rumeurs, le smartphone sera capable de prendre des photos macro et de meilleures photos de nuit.

Qwaider affirme que le Galaxy S22 Ultra sera meilleur pour stabiliser les vidéos, 58 % de mieux pour être exact. La fonction « Wide Shift OIS » assistée par l’IA réduira les vibrations de l’appareil photo de 4 fois par rapport au S21 Ultra.

The video stabilizer #galaxys22ultra has been developed&has become more stable and 58% better, help to the”Wide Shift OIS” feature,&it is considered to be 4 times better in the treatment of vibration by Ai VDiS

And AI predicts a person’s movement in Portrait with the help of Ai AF pic.twitter.com/K92EkG6VXO —Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) December 24, 2021

Selon les rumeurs, le S22 Ultra offrirait également des fonctions cinématographiques.

Amazing video evolution #GalaxyS22Ultra &professional cinematography “HDR” has been converted to “Super HDR” Colors are more realistic and lighting quality is also improved due to “Super” ISO Pro”

And the video has evolved to 68 billion colors at 12-bit rate😲

editing video easy pic.twitter.com/1wh7Zmnn99 —Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) December 24, 2021

L’un des meilleurs photophones de 2022

L’appareil sera apparemment capable de produire des vidéos plus détaillées avec une plus grande gamme de couleurs, grâce à la prise en charge des fichiers bruts 12 bits, qui est également présente sur le prédécesseur, et au Super HDR.

Si ces rumeurs se confirment, le Galaxy S22 Ultra fera partie des meilleurs photophones de 2022. En fait, il pourrait émerger comme l’un des meilleurs smartphones tout-terrain de 2022, étant donné que les rapports affirment qu’il aura un emplacement dédié au S Pen, des spécifications de base phare et un impressionnant écran.