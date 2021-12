Telegram teste une fonctionnalité permettant d’éviter les spoilers dans les discussions

Pour tenter de supplanter WhatsApp, Telegram a étoffé ses fonctionnalités et est l’une des applications de messagerie les plus sécurisées du moment. Cependant, si vous n’avez pas été convaincu de faire le pas jusqu’à aujourd’hui, je pense que cette fonctionnalité pourrait être celle qui vous fera quitter WhatsApp.

Telegram teste actuellement une fonctionnalité unique, probablement inspirée de Reddit, qui vous permet de masquer les spoilers (par exemple de votre film Netflix préféré ou du dernier épisode de Witcher) dans la conversation.

Comme l’a repéré l’utilisateur de Reddit u/Tanto_Faz_123 en début de semaine, Telegram teste actuellement une fonctionnalité permettant de masquer les spoilers. Elle permet de masquer facilement du texte sensible, en laissant aux destinataires le choix de révéler ou de sauter entièrement le message.

Vous pouvez voir comment la fonction de masquage des spoilers fonctionne dans le GIF ci-dessous. Lorsque vous envoyez un message texte, vous pouvez appuyer longuement sur le texte et le sélectionner pour faire apparaître le menu contextuel de mise en forme. Dans ce menu, vous trouverez une nouvelle option « Spoiler » qui, une fois sélectionnée, pixellisera le texte une fois que vous aurez appuyé sur le bouton d’envoi de Telegram.

Tous les participants à la discussion verront alors un texte pixellisé contenant le spoiler, et ils pourront appuyer sur le message pour en révéler le contenu.

Encore quelques inconnus

Il y a encore quelques inconnues. Telegram activera-t-il cette fonctionnalité pour les conversations individuelles et collectives ? De même, sera-t-il possible de pixelliser les images et autres fichiers multimédias avant de les partager ? En effet, il y a des moments où vous voulez partager avec vos amis une photo d’un plateau de tournage qui a fuité ou une récente fuite de smartphone. Les détails sont actuellement inconnus. La fonctionnalité est encore en développement et nous pourrions en entendre parler dans une prochaine mise à jour.

Êtes-vous impatient d’envoyer ces mystérieux messages pixelisés à vos amis et à votre famille pour piquer leur curiosité ?