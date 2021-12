Comment utiliser iMessage sur Android : vous pouvez le faire en utilisant votre MacBook ?

Vous pouvez désormais envoyer et recevoir des iMessages directement depuis votre Android, à condition que celui-ci et votre Mac soient allumés et connectés à Internet.

Et voilà, vous avez réussi ! Maintenant, il vous reste à appuyer sur l’icône de conversation bleue dans le coin inférieur droit de l’application et tapez le numéro auquel vous voulez envoyer un iMessage. Une fenêtre contextuelle s’affiche sur votre Mac indiquant qu’AirMessage veut utiliser l’application Messages — autorisez-la.