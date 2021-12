Galaxy S21 FE : un prix intéressant et un manuel complet

Le Galaxy S21 Fan Edition, équipé de la 5G, a probablement fait l’objet de plus de fuites (et de manière plus complète) au cours des deux dernières semaines seulement que de nombreux appareils Android antérieurs pendant toute la période précédant leur annonce officielle, et croyez-le ou non, il pourrait enfin voir le jour.

Bien sûr, il est toujours agréable d’obtenir la confirmation d’informations clés telles que le prix et les spécifications de base de plusieurs sources fiables bien avant les débuts commerciaux d’un tel appareil. C’est juste que Samsung compromet sérieusement ce succès en continuant à retarder le lancement du Galaxy S21 FE 5G, attendu depuis longtemps.

Étant donné la liste relativement courte des améliorations significatives et des révisions de conception presque inexistantes annoncées pour le Galaxy S21 FE par rapport à son prédécesseur, la plus grande erreur que Samsung aurait pu commettre aurait été une augmentation de prix.

C’est exactement ce qui a été annoncé il y a quelques jours, mais au moins au Royaume-Uni, 91mobiles et Ishan Agarwal affirment qu’aucun changement ne sera fait. Plus précisément, le Galaxy S21 FE 5G devrait égaler le prix de base de 699 £ de son prédécesseur de la série S20 – 659 euros en France – dans une configuration d’entrée de gamme associant 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage, tandis qu’il atteindra 749 £ dans une variante à 8 Go de mémoire vive offrant également 256 Go d’espace de stockage.

Bien que ce ne soit pas excessif, cela semble… moins qu’idéal pour un Snapdragon 888 qui aurait dû voir le jour il y a longtemps, donc nous nous attendons certainement à des promotions de lancement pour aider ce smartphone à se vendre comme des petits pains jusqu’à ce que le Galaxy S22 5G, tout aussi bon marché, fasse ses débuts avec un processeur Snapdragon 8 Gen 1 plus avancé.

Même le manuel d’utilisation complet est déjà disponible

Bien qu’il n’y ait évidemment pas encore d’utilisateurs du Galaxy S21 FE, un manuel complet de 167 pages (!!!) en anglais a été rendu public par Evan Blass, guidant les potentiels acheteurs à travers leur futur processus d’installation tout en révélant un tas de choses qui auraient sans doute été juteuses et surprenantes… il y a environ 6 ou 7 mois.

Parmi les spécifications et les informations les plus intéressantes mentionnées dans cette nouvelle fuite, on trouve une caméra frontale de 32 mégapixels, une triple caméra arrière composée d’un capteur principal de 12 mégapixels, d’un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels, ainsi que des éléments tels que la résistance à l’eau et à la poussière IP68, la technologie de reconnaissance de l’empreinte digitale à l’écran et la fonctionnalité de partage de la charge sans fil.

Malheureusement (mais aussi très prévisible), il est maintenant gravé dans le marbre que le Galaxy S21 FE 5G sera livré sans chargeur dans la boîte, ainsi que sans une bonne vieille prise casque et un emplacement pour carte micro SD. Le manuel d’utilisation qui vient d’être divulgué révèle également une multitude de fonctions et d’outils pour la caméra, comme l’optimiseur de scène, la prise unique, le panorama, la vidéo professionnelle, le super ralenti, l’hyperlapse et le double enregistrement.

Pas de surprise

Bien sûr, la fiche technique dans son ensemble semble sinistrement familière, du moins sur le papier, y compris un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,4 pouces avec prise en charge de la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 4 500 mAh capable de charge filaire super rapide de 25 W et de charge sans fil de 15 W, ainsi que des mesures de 155,7 x 74,5 x 7,9 mm.

Vous avez devant vous un appareil plus court et plus fin que son prédécesseur, mais cela et un saut de puissance de traitement du Snapdragon 865 à 888 pourraient ne pas être suffisants pour justifier l’existence du Galaxy S21 Fan Edition après tout ce temps, toutes ces fuites et toutes ces rumeurs de retard.