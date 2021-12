Apple domine les ventes de smartphones 5G au 3e trimestre, une croissance impressionnante pour Honor

« Honor a été la marque de smartphones Android 5G à la croissance la plus rapide en termes de QoQ au T3 2021 », explique Yiwen Wu, directeur associé chez Strategy Analytics. « Les smartphones 5G Honor gagnent rapidement en popularité en Chine. Honor était auparavant une sous-marque de Huawei, mais a été filialisée en tant que société indépendante plus tôt dans l’année. Les 50 5G, 50 SE 5G et 50 Pro 5G de la société ont été ses principaux smartphones 5G au troisième trimestre 2021 ».

