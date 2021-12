Samsung repousserait les dates de lancement des pré-commandes du Galaxy S22

Samsung devrait dévoiler le Galaxy S22 en début d’année, probablement en janvier, mais jusqu’à présent, personne ne sait exactement quand la société prévoit d’organiser son événement Unpacked.

Nous avons entendu à plusieurs reprises que le Galaxy S22 est prévu pour voir le jour dans la dernière semaine de janvier, mais d’autre part, certaines sources familières avec la question ont précédemment suggéré qu’un événement début février est également prévu.

La raison est très simple : Samsung présente également le nouveau Galaxy S21 FE au CES dans les premiers jours de 2022, donc la société veut donner à ce modèle plus de temps exclusif sur le marché. Tout le monde sait qu’une fois que le Galaxy S22 verra le jour, personne ne continuera à parler des précédents modèles, alors Samsung veut s’assurer que le Galaxy S21 FE a un impact plus important en ce qui concerne les ventes.

Selon Jon Prosser, l’entreprise sud-coréenne a récemment décidé de repousser certaines dates importantes pour le Galaxy S22, de sorte que les précommandes devraient maintenant commencer le 9 février 2022.

I’m being told that the dates for the Samsung Galaxy S22 series have been moved 👇

Pre-order is now scheduled for February 9, 2022

General availability is now February 25, 2022

Sources are citing a pretty significant supply chain issue.

— Jon Prosser (@jon_prosser) December 21, 2021