Le navigateur Vivaldi arrive dans votre voiture sur Android Auto

Lorsque vous pensez à toutes les fonctionnalités que Google continue d’ajouter à Android Auto, l’une d’entre elles ne vous vient probablement pas à l’esprit est un navigateur Web, pour des raisons évidentes de sécurité. Cependant, la société Vivaldi vient de lancer le premier navigateur Web Android Auto natif pour les véhicules Polestar, et il n’est pas aussi dangereux qu’il n’y paraît.

Vivaldi vient d’annoncer la prise en charge d’Android Auto, devenant ainsi le premier navigateur disponible dans une voiture équipée du système d’exploitation de Google.

L’application peut déjà être téléchargée depuis le Google Play Store dans une Polestar 2, car Vivaldi s’est associé au constructeur suédois de voitures électriques haut de gamme pour concrétiser ce projet, et que l’entreprise prévoit de le proposer à d’autres véhicules Polestar à l’avenir.

Étant donné qu’il est spécifiquement destiné aux conducteurs, le navigateur ne peut être utilisé que lorsque la voiture n’est pas en mouvement, bien que le streaming audio continue même si vous commencez à conduire. La vidéo est évidemment bloquée pour éviter toute distraction au volant.

Vivaldi précise qu’elle a essayé d’apporter l’expérience de navigation d’Android à Android Auto, et c’est la raison pour laquelle vous obtenez également des fonctionnalités de signature comme la navigation par onglets.

« Développée pour la Polestar 2 par l’équipe de Vivaldi en Norvège, l’application apporte une fonctionnalité de navigation complète à l’écran central de 11 pouces avec Android Auto OS dans la voiture et fonctionne de la même manière que sur un appareil mobile — avec une navigation par onglets, la possibilité de faire du streaming, des achats en ligne et des mesures de sécurité de haut niveau. Le navigateur Vivaldi est conçu pour être flexible et dispose d’un bloqueur de publicité intégré, d’un outil de traduction respectueux de la vie privée, d’une fonction de notes, d’une protection contre le suivi et d’une fonction de synchronisation chiffrée », explique la société.

L’un des meilleurs navigateurs du marché

Vivaldi est actuellement l’un des meilleurs navigateurs de bureau et, bien qu’il ne détienne pas la même part de marché que Google Chrome et Microsoft Edge, il s’agit d’une application qui offre une gamme impressionnante de fonctionnalités et de contrôles de confidentialité.

Vivaldi sur Android est également l’un des meilleurs navigateurs sur le système d’exploitation mobile de Google, et les fréquentes mises à jour qu’il reçoit ne font qu’améliorer encore l’expérience. Il ne fait aucun doute que ses débuts sur Android Auto augmenteront sa part de marché globale, car les fonctions de synchronisation permettent aux utilisateurs de faire circuler leurs données entre les appareils de manière très pratique.

Le navigateur Web Vivaldi Android Auto pour la Polestar 2 est disponible dès maintenant sur tous les marchés d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie-Pacifique. Les propriétaires peuvent le trouver sur le Google Play Store à l’intérieur de leur voiture. Nous nous attendons à ce que le navigateur soit également disponible dans le prochain SUV Polestar 3 qui arrivera en 2022, le Polestar 4 et les futurs véhicules.