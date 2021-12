Microsoft aurait ajouté plus de 5 600 euros de jeux au Xbox Game Pass en 2021

Le Xbox Game Pass aurait reçu 6 317,35 dollars (environ 5 600 euros) de nouveaux jeux en 2021, ce qui est un chiffre stupéfiant quand on sait que l’abonnement d’un an au service de Microsoft ne coûte que 59,99 euros.

Le coût total des nouveaux titres Xbox Game Pass a été déterminé par The Loadout, qui a calculé la valeur de chaque titre ajouté au Xbox Game Pass sur console et PC au cours de l’année 2021, sur la base des listes de jeux sur le Microsoft Store.

Le rapport de The Loadout a également déterminé quel était le meilleur mois pour le Xbox Game Pass en termes de valeur, à savoir mars 2021. Le mois de mars a vu plusieurs titres de Bethesda Game Studio arriver sur le service, notamment The Evil Within 2 et Rage, qui ont rapporté 964,67 dollars à eux seuls (environ 850 euros).

Le mois qui a ajouté le moins de valeur est avril 2021, avec des jeux totalisant 330,91 dollars. Mais quand on sait qu’un mois d’abonnement à Xbox Game Pass coûte euros, ce n’est pas une somme dérisoire.

Bien sûr, pour bénéficier de tous les jeux ajoutés à la bibliothèque Xbox et PC, vous devrez vous abonner à Xbox Game Pass Ultimate. Xbox Game Pass Ultimate est plus cher que l’abonnement standard, mais vous ne paierez que 155,88 euros pour une année entière, ce qui est loin de représenter la valeur des titres ajoutés cette année. L’abonnement au Xbox Game Pass Ultimate s’accompagne également de divers autres avantages, comme l’accès au Xbox Cloud Gaming et des récompenses exclusives en jeu.

Vous en avez probablement assez d’entendre cela maintenant, mais il n’y a pas vraiment de meilleure affaire que le Xbox Game Pass en ce moment. L’étendue des titres est une chose, mais le coût total de chaque jeu ajouté cette année montre clairement les économies incroyables dont bénéficient les abonnés.

Vous serez bête de ne pas le prendre

Le Xbox Game Pass a également inclus de superbes titres cette année, notamment Halo Infinite, Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator et Psychonauts 2. L’achat de ces titres à eux seuls au prix fort dépasserait de loin le prix d’un abonnement d’un an au Xbox Game Pass Ultimate, ce qui explique pourquoi de nombreuses personnes ont probablement souscrit au Xbox Game Pass en premier lieu ; vous obtenez tous les titres de première partie de Microsoft le premier jour.

Si vous avez été perturbé par le fait que le Xbox Game Pass ne permet techniquement qu’aux utilisateurs de « louer » des titres, il peut être facile d’oublier que tous les jeux disponibles sur le service sont également disponibles à l’achat en version numérique et avec une réduction de 20 %. Les abonnés au Xbox Game Pass bénéficient également d’une réduction de 10 % sur les DLC.

Si vous possédez une Xbox One, une Xbox Series S ou une Xbox Series X et que vous n’êtes pas encore abonné au Xbox Game Pass, ces nouvelles informations vous convaincront peut-être. Pour l’instant, un mois d’abonnement ne coûte que 1 euros également.