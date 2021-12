La série Galaxy S22 a fait l’objet d’une fuite sur de nouvelles unités factices

Nous vous avons vu des images de rendu de presse du Galaxy S22 Ultra, et du Galaxy S22+, et nous avons de toutes nouvelles images des trois smartphones de la gamme Galaxy S22. Une société a envoyé quelques unités factices aux médias pour montrer à quoi ressemblera la prochaine génération d’appareils Galaxy S22 de Samsung.

Les images ont été publiées par GSMArena, qui a réussi à mettre la main sur trois unités factices, à savoir le Galaxy S22, le Galaxy S22+, et le Galaxy S22 Ultra haut de gamme. Le Galaxy S22 standard est blanc, tandis que les deux autres modèles sont présentés en noir.

Les appareils correspondent à toutes les descriptions, fuites et images de rendu que nous avons vues par le passé, et d’après l’apparence, les Galaxy S22 et S22+ garderont la plupart du design de la série S21. L’appareil semble un peu plus arrondi, et le panneau arrière semble avoir une finition brillante au lieu d’une finition mate, et la seule différence majeure semble être le module de caméra correspondant. Sur le plan esthétique, il est presque identique à la génération précédente.

Le Galaxy S22 Ultra ressemble beaucoup au Galaxy Note 20 Ultra, mais les modules de caméra sont séparés dans leurs propres îlots. L’appareil prendra également en charge le S Pen, comme on peut le voir sur la deuxième image, et l’appareil disposera d’un emplacement dédié en bas pour ranger le stylet. La taille de la bosse de la caméra n’est pas claire, mais il semble qu’il ne sera pas difficile de rayer les lentilles lorsqu’elles sont placées sur une surface plane, et l’on peut imaginer que l’appareil vacillera également de lui-même. En termes de couleur, le S22 Ultra semble presque identique au Note 20 Ultra Mystic Bronze.

GSMArena a également comparé le Galaxy S20 Ultra, le Galaxy S21 Ultra, et le nouveau S22 Ultra, qui a l’air très carré, et il est certainement beaucoup plus proche du Galaxy Note 20 Ultra que le Galaxy S21 Ultra en ce qui concerne la conception.

Ce que nous savons des spécifications

Alors que les modèles factices ne révèlent rien d’autre sur les spécifications, nous nous attendons à ce que la série Galaxy S22 embarque soit une puce Snapdragon 8 Gen 1 ou le propre SoC Exynos 2200 de Samsung, qui sera probablement dépendant du marché une fois de plus.

Les options de mémoire et de stockage seraient de 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 ou 512 Go de stockage. Le Galaxy S22 Ultra serait équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 12 mégapixels, d’un capteur télescopique de 10 mégapixels et d’un capteur téléobjectif de 3 mégapixels à l’arrière. La série Galaxy S22 devrait être annoncée en janvier ou février, selon les dernières rumeurs.