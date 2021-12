Galaxy S22 Ultra : fuite en ligne des documents de presse

Parlons maintenant de l’image elle-même. Il y a deux appareils sur la prétendue affiche, et les deux ressemblent beaucoup aux modèles factices des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra qui ont fuité il y a quelques jours. Le smartphone rougeâtre semble être le Galaxy S22 Ultra, tandis que l’appareil blanc à côté est soit le Galaxy S22, soit le S22+ (en vérifiant avec les modèles factices, il semble que ce soit le Galaxy S22+).

Les fuites et les rumeurs concernant la prochaine série Galaxy S22 ont fait les gros titres ces dernières semaines, et c’est parfaitement compréhensible. L’événement Galaxy Unpacked 2022 approche à grands pas, et tous les informateurs prétendent avoir les dernières informations sur les appareils de la gamme S22.