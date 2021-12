CES 2022 : LG lance un écran DualUp avec un étrange ratio 16:18

Bien qu’il se soit déjà débarrassé de cette limitation il y a quelques années, Instagram est probablement toujours associé à l’application d’un rapport d’aspect carré pour les images publiées sur le réseau social. Cela a peut-être été inspiré par les anciennes photos « Polaroid » (qui ont également fait un retour en force ces dernières années), et ce design proportionnel semble également inspiré d’autres produits.

LG a récemment été très actif dans l’annonce de nouveaux produits. La société a dévoilé son tout premier ordinateur portable de jeu il y a quelques jours, et maintenant, elle a annoncé deux nouveaux moniteurs avant l’événement CES 2022 : le LG UltraFine Display et le moniteur DualUp. Alors que le moniteur UltraFine est, eh bien, un écran ultrafin et traditionnel, l’écran DualUp n’est pas l’écran normal auquel on s’attend.

Bien qu’il ne soit pas complètement carré, LG propose un nouvel écran qui est suffisamment trapu et étroit pour ressembler davantage à l’écran parfait pour Instagram. Cependant, contrairement au réseau social, cet écran est censé doubler votre productivité sans doubler vos écrans.

Le LG DualUp n’est ni un écran vertical ni un moniteur horizontal — il se situe quelque part entre les deux. Au lieu d’avoir un rapport d’aspect de 16:9, l’écran DualUp a un rapport d’aspect unique de 16:18. LG affirme que cet écran offre « la même surface d’écran que deux écrans de 21,5 pouces et dispose d’une fonction d’affichage vertical divisé qui permet aux utilisateurs de voir plus en un seul coup d’œil ». La société affirme que ce facteur de forme peut minimiser les mouvements latéraux de la tête qui causent des douleurs au cou.

Il a une résolution de 2 560 x 2 880 pixels et mesure 27,6 pouces de diagonale. LG affirme que le DualUp couvre 98 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et atteint une luminosité maximale de 300 nits. Il dispose même d’un support unique. Le LG DualUp se fixe au support Ergo inclus dans la boîte de LG, qui se fixe à la plupart des bureaux. LG destine cet écran aux monteurs vidéo qui peuvent afficher le contenu en haut et les outils de montage en bas dans une grande fenêtre. Le LG DualUp ne prend pas en charge AMD FreeSync.

La question de savoir si plusieurs ou même seulement deux écrans augmentent réellement la productivité fait encore débat, et il y a toujours un coût lorsqu’il s’agit d’avoir plus d’un écran d’ordinateur. Il y a, bien sûr, le coût réel de l’achat d’un deuxième écran, et il y a aussi l’espace qu’un deuxième écran occupera sur votre bureau. Le nouveau DualUp Monitor de LG tente de résoudre au moins un de ces problèmes en proposant deux écrans en un.

Davantage d’informations au CES 2022

Le LG UltraFine Display est le moniteur haut de gamme d’apparence normale de LG. Il s’agit du traditionnel écran UHD 4K de 32 pouces avec un ratio d’aspect plus conventionnel et c’est le premier de la société à utiliser la nouvelle technologie de panneau Nano IPS Black de LG. Grâce à cette nouvelle technologie, l’écran UltraFine Display présente un taux de contraste de 2 000 : 1. Il présente une luminosité de pointe de 400 nits et dispose également de la fonction AMD FreeSync. Les deux écrans disposent d’un certain nombre de ports à l’arrière, comme l’USB-C, le DisplayPort et deux ports HDMI.

LG affirme qu’elle en dévoilera davantage sur ces écrans au CES 2022 le 4 janvier. On ne sait pas si la société prévoit un événement physique à ce moment-là, car beaucoup, y compris T-Mobile, Meta, Twitter et même Amazon, ont annulé leur événement de presse physique du CES 2022 en raison de la propagation de la variante Omicron du COVID-19.