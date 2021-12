Le design du Realme GT 2 a été révélé, et il sera officialisé le 4 janvier

Le lancement de la série Realme GT 2 a été confus au cours des dernières semaines. Nous nous attendions à ce que les nouveaux smartphones fassent leurs débuts plus tôt dans la semaine, mais maintenant la société a confirmé qu’elle organisera un lancement mondial le 4 janvier 2022.

Cela devrait signifier que nous pourrons tout savoir sur les prochains smartphones — il devrait y avoir un Realme GT 2 et un Realme GT 2 Pro – ainsi que des détails pour les marchés en dehors de la Chine dès le 4 janvier 2022. La marque nous a également donné un aperçu du design du Realme GT 2, que vous pouvez voir dans l’article. En fait, c’est plus qu’un aperçu, car il montre clairement l’arrière du smartphone.

Realme a confirmé que le smartphone est fabriqué à partir d’une « conception en polymère biosourcé » qui le rend plus respectueux de l’environnement que d’autres modèles de smartphones. Cette signature sur le combiné est celle du designer industriel japonais Naoto Fukasawa, qui a participé à la conception du produit.

La confirmation de la date de lancement a été faite par une affiche officielle qui accompagnait une invitation de la société. La déclaration officielle a également mentionné que les appareils seront lancés en Chine le même jour que le lancement mondial.

Ce qui rend le lancement unique, c’est le nombre de faux départs que Realme semble avoir eu vers le grand jour. Le premier d’entre eux s’est produit le 9 décembre, puis nous avons entendu dire que Realme organiserait un lancement le 20 décembre. La société a effectivement organisé un événement, mais uniquement pour mettre en évidence certaines caractéristiques de pointe de l’appareil. Lors de cet événement, la marque a présenté des détails sur la coque arrière évoquée ci-dessus en matériau bio-polymère, et une caméra ultra-large de 150 degrés.

Beaucoup de choses connues sur le Realme GT 2 Pro, mais peu sur le Realme GT 2

Si l’on ne sait pas grand-chose du Realme GT 2, les rumeurs et les fuites entourant le GT 2 Pro sont nombreuses. Le smartphone devrait présenter un nouveau design semblable à celui du Nexus 6P, avec une grosse bosse de caméra et un écran poinçonné (ou peut-être, une caméra frontale sous l’écran, selon les fuites). Des teintes pastel pour l’appareil sont en vue.

Il est probable qu’il soit doté d’un écran AMOLED QHD+ de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le GT 2 Pro devrait être livré avec un support pour jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. En ce qui concerne les caméras, vous trouverez une configuration à trois caméras à l’arrière. Elle comprend un objectif GR principal de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 50 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. La caméra frontale pourrait être de 32 mégapixels.

Le smartphone pourrait se vanter d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec un support de la charge rapide qui pourrait atteindre 100 W.