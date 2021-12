Apple va lancer des Mac Intel malgré la transition vers ses puces Apple Silicon

L’année dernière, Apple a annoncé qu’elle effectuait une transition vers ses propres puces « M » basées sur l’architecture ARM pour le Mac. Lors de l’événement de l’automne 2020, la société a annoncé les trois premiers Mac — MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini M1 — qui fonctionnent avec sa propre puce M1.

Depuis, l’entreprise a enchaîné avec un nouvel iMac M1 de 24 pouces au printemps de cette année et deux nouveaux modèles de MacBook Pro M1 et M1 Max cette année. Avec tous les modèles de MacBook et Mac mis à jour avec la nouvelle puce Apple Silicon, on pourrait penser qu’Apple ne va pas annoncer un Mac avec une puce Intel de si tôt. Mais, il ne semble pas que ce soit le cas.

Un rapport de MacRumors affirme qu’Apple a encore un Mac doté d’une puce Intel dans ses cartons. Le rapport indique qu’Apple ne devrait toujours pas livrer de puces M dans les prochains modèles Mac Pro. Il affirme qu’Apple travaille sur deux modèles de Mac Pro. L’un des Mac Pro est en cours de mise à jour avec la puce Apple Silicon qui présentera également un nouveau design. L’autre conservera le même design que l’actuel Mac Pro, mais sera équipé de composants internes plus rapides, très probablement une puce Intel mise à jour.

L’iMac 2021 de 24 pouces est équipé de la puissante puce M1 d’Apple. Il présente un tout nouveau design et est capable de gérer une grande variété de tâches. L’iMac M1 est également doté d’un grand écran Retina 4,5K de 24 pouces, de micros de qualité studio, d’une caméra web 1080p, le tout dans un boîtier de 11,5 mm d’épaisseur.

Le rapport souligne que les puces M1 ont « prouvé qu’elles étaient un concurrent digne de ce nom », mais il semble qu’Apple ne soit toujours pas convaincu que les puces de la série M soient utilisées dans les Mac par des professionnels, menteurs, photographes, initiés d’Hollywood et autres.

Des applications encore incompatibles nativement avec les puces Apple Silicon

Le rapport suggère qu’Apple pourrait intégrer le processeur Intel Xeon Scalable dans le prochain Mac Pro. Intel affirme que son processeur Xeon Scalable possède « des performances, une sécurité et une efficacité avancées, ainsi qu’une accélération intégrée de l’IA pour gérer les charges de travail IoT et une IA plus puissante ».

Bien que cela puisse sembler étrange, il convient de noter que toutes les applications n’ont pas été mises à jour pour prendre en charge les puces Apple Silicon. Ces puces traduisent toujours les apps x86 depuis Rosetta 2 — ce qui pourrait provoquer un petit ralentissement ici et là et entraver le flux de travail des professionnels. Alors qu’Apple travaille sur un Mac Pro avec une puce Intel, les rumeurs affirment également que la société travaille sur un Mac Pro amélioré avec une puce Apple Silicon en coulisses.