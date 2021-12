Le nouvel iMac Pro de 27 pouces avec écran Mini-LED pourrait bientôt entrer en production

Nous avons reçu des tonnes de rumeurs concernant le futur iMac Pro de 27 pouces d’Apple, ce qui pourrait signifier que nous nous rapprochons du lancement de ce nouveau Mac. La dernière rumeur provient d’un aperçu payant d’un rapport de DigiTimes affirmant que les fournisseurs d’Apple ont déjà commencé les expéditions pour produire ce nouvel appareil.

« Les fournisseurs ont donné le coup d’envoi de leurs expéditions en petit volume pour la série d’iMac 27 pouces qui sera dotée d’un écran Mini-LED selon des sources industrielles », indique la source.

Selon DigiTimes, les fournisseurs d’Apple pourraient déjà expédier des composants à des fabricants plus importants pour assembler l’iMac de 27 pouces. Il n’y a pas d’autres informations, mais il est également mentionné que les expéditions se font en quantités limitées. Cette information pourrait confirmer les précédentes rumeurs affirmant qu’Apple se préparait à lancer son nouvel iMac Pro de 27 pouces au cours du premier semestre 2022.

Rappelons que Ross Young avait suggéré qu’Apple allait lancer un nouvel iMac Pro 27 pouces doté d’un écran Mini-LED, d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et de la technologie ProMotion d’Apple.

Une conception analogue au nouveau modèle de 24 pouces

Les rumeurs suggèrent également que le nouvel iMac Pro de 27 pouces de Cupertino va se vanter d’une conception analogue à celui que nous trouvons dans l’iMac de 24 pouces qui est arrivé avec le processeur M1 d’Apple. Cependant, le nouvel iMac Pro de 27 pouces serait également plus puissant, car @dylandkt affirme également que ce nouveau Mac sera alimenté par les mêmes puces Apple M1 Pro et M1 Max qui se trouvent sous le capot des derniers et plus puissants modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces d’Apple.

iMac (Pro)

Promotion and Mini Led

Base model 16gb Ram 512gb Storage

M1 Pro and Max

Dark bezels

HDMI, SD Card, Usb C

Similar design to iMac 24 and Pro Display XDR

Starting price at or over 2000 dollars

Ethernet on brick standard

Face ID was tested (Not confirmed)

1H 2022 — Dylan (@dylandkt) October 30, 2021

En outre, le nouvel iMac Pro de 27 pouces pourrait être équipé d’un port HDMI, d’un emplacement pour carte SD et de ports USB-C, et qu’il devrait également être doté d’un port Ethernet sur son bloc de charge, à l’instar de ce que l’on voit sur le plus petit iMac M1 de 24 pouces.