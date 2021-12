Le OnePlus 10 Pro sera lancé en janvier 2022, Pete Lau le confirme

Un certain nombre de rumeurs et de fuites concernant la série OnePlus 10 ont fait surface dernièrement, nous donnant une idée sur ce que vont être les flagships de OnePlus 2022. Bien que tous les détails ne soient pas confirmés, la dernière information qui provient directement du cofondateur et PDG de OnePlus, Pete Lau, laisse entendre quand aura lieu le lancement du OnePlus 10 Pro.

Lau a récemment partagé un message sur la plateforme sociale chinoise Weibo, révélant que le OnePlus 10 Pro sera lancé en janvier 2022. Bien qu’il n’ait pas révélé la date de lancement exacte de l’appareil, nous pouvons nous attendre à ce que la société dévoile le ou les appareils lors de l’événement du CES 2022, dont le coup d’envoi est prévu le 5 janvier.

Suite à cela, le compte officiel Weibo de OnePlus a également confirmé la nouvelle en disant : « Le OnePlus 10 Pro arrive bientôt ». En outre, comme vous pouvez le remarquer, il n’y a aucune mention du OnePlus 10 standard. Eh bien, c’est parce qu’il est probable que le géant chinois ne dévoile que la variante Pro le mois prochain. La variante standard pourrait arriver à une date ultérieure. Et, Max Jambor semble corroborer cela dans un récent tweet.

En parlant des spécifications et des caractéristiques de la série OnePlus 10, nous avons vu une myriade de rapports, y compris la fiche technique complète du OnePlus 10 Pro. En dehors de cela, la société a également confirmé que la série OnePlus 10 sera l’un des smartphones équipés de Snapdragon 8 Gen 1.

Pour rappel, le OnePlus 10 Pro devrait avoir un nouveau design avec une énorme bosse de caméra arrière. Il devrait être doté d’un écran de 6,7 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec une résolution Quad HD+. Il devrait être livré avec jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1.

Peu d’informations sur le modèle standard

En ce qui concerne les caméras, le smartphone serait doté d’une configuration à trois caméras à l’arrière avec un support pour les capacités de zoom professionnel. Il s’agira d’une caméra principale de 48 mégapixels, d’un objectif ultra-large de 50 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels avec une prise en charge d’un zoom 3,3 x. En outre, la société devrait remplacer la caméra frontale de 16 mégapixels de la série OnePlus 9, par un capteur amélioré de 32 mégapixels.

Le OnePlus 10 Pro, selon les récentes rumeurs, pourrait se vanter d’une gigantesque batterie de 5 000 mAh avec un support pour la charge rapide de 80W, ce qui sera une mise à niveau de la charge rapide actuelle de 65 W. L’appareil devrait fonctionner sous le système unifié OxygenOS-ColorOS basé sur Android 12. Quant à l’appareil standard OnePlus 10, on ne sait pas grand-chose à son sujet pour le moment. Néanmoins, nous pouvons nous attendre à ce que l’appareil ait des spécifications et des caractéristiques analogues à celles de son aîné, bien que nous pourrions avoir un écran plus petit, une batterie plus petite et quelques changements dans le domaine de la caméra du modèle standard.