Le casque de réalité mixte d’Apple fait l’objet de rendus conceptuels

Vous vous souvenez peut-être de cette illustration du prochain casque de réalité mixte d’Apple, qui devrait voir le jour l’année prochaine. L’esquisse a été publiée par The Information au début de l’année et était basée sur des fuites et un aperçu d’un prototype de stade avancé. Aujourd’hui, Ian Zelbo, artiste spécialisé dans les rendus de concepts, a produit un rendu plus détaillé du casque, qu’il appelle Apple View.

Le casque de réalité mixte Apple View utilisera à la fois la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR). Cette dernière consiste à superposer une couche de données à l’imagerie du monde réel. Par exemple, les instructions de marche en réalité augmentée Live View sur Google Maps utilisent la caméra frontale de votre téléphone pour montrer où vous vous trouvez à ce moment précis et une couche d’instructions de navigation ainsi que les noms des points de repère sont placés par-dessus.

La VR est une plateforme qui donne l’impression d’être ailleurs, même dans un lieu inventé. En portant un casque, vous obtenez une vue en 3D d’un environnement totalement inventé. Au début du mois, l’analyste Ming-Chi Kuo de TF International a déclaré à ses clients que le casque d’Apple utiliserait une détection de mouvement de pointe afin que les utilisateurs puissent contrôler l’appareil par des gestes au lieu de devoir transporter une manette qui risque de se casser ou de se perdre.

Les capteurs 3D qu’Apple intégrera à son casque seront conçus pour capter les plus petits mouvements de la main et des doigts. Et alors que des rapports antérieurs indiquaient que le casque de réalité mixte nécessiterait la présence d’un iPhone à proximité pour effectuer certaines tâches de traitement, Kuo a mis fin à cette rumeur au début du mois en déclarant que les puces qui alimenteront l’appareil effectueront des tâches de traitement lourdes.

Si l’on considère qu’Apple dispose désormais de deux nouvelles puissantes puces qui seraient prêtes à temps pour être utilisées sur le casque (le M1 Pro avec 33,7 milliards de transistors, et le M1 Max avec 57 milliards de transistors), il y a de grandes chances que les utilisateurs du casque n’aient pas besoin d’avoir leur iPhone dans leur poche pour utiliser le casque de réalité mixte. Kuo affirme que l’appareil « basculera de manière transparente entre la RA et la VR pour offrir une expérience de casque innovante ».

Pas un appareil bon marché

Kuo affirme qu’Apple travaille avec les développeurs pour s’assurer qu’il y aura une « gamme complète d’applications » prêtes pour l’appareil au moment où il sera prêt à être commercialisé. Le casque de réalité mixte ne sera pas un appareil bon marché, certains analystes prévoyant un prix de l’ordre de 3 000 dollars. Pour ce prix, les acheteurs obtiendront un casque doté d’au moins 15 caméras, selon un rapport de The Information qui affirme avoir vu un prototype de stade avancé de l’appareil qui a servi de modèle pour son illustration.

Les caméras seront utilisées pour collecter des données et suivre les mouvements des yeux de l’utilisateur. L’appareil sera doté de deux écrans 8K à haute résolution, mais, à la manière d’Apple, pour économiser la batterie et réduire la charge des processeurs, Apple a réduit la résolution de l’écran dans les zones qui seraient considérées comme relevant de la vision périphérique de l’utilisateur. En raison de ces dépenses, Apple prévoit de n’expédier que 250 000 unités au cours de la première année.

Bientôt des Apple Glass ?

Après la sortie du casque de réalité mixte, Apple serait en train de préparer les Apple Glass AR. Il s’agira de lunettes traditionnelles dotées de fonctionnalités de réalité augmentée, analogues aux fameuses Google Glass. Lorsque le « Project Glass » a été présenté en avril 2012, il semblait être l’appareil qui remplacerait un jour le smartphone. Mais le smartphone n’était pas encore prêt à être remplacé et les Google Glass étaient trop en avance sur leur temps.