Le lancement du Xiaomi 12 est confirmé le 28 décembre en Chine

La série Xiaomi 12 a fait l’objet de plusieurs fuites, mais la date de son lancement officiel restait inconnue. La société a finalement révélé cela et le Xiaomi 12 sera officiellement lancé le 28 décembre en Chine. Le smartphone sera l’un des premiers à être équipé du dernier Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, comme annoncé précédemment.

L’annonce est faite par le biais d’une publication Weibo du compte officiel de Xiaomi. L’image de teasing montre le sprinter chinois Su Bingtian, suggérant ainsi que le smartphone sera « plus rapide et plus stable ». D’autres détails restent inconnus. Pour ceux qui ne le savent pas, la date de lancement du Xiaomi 12 est analogue à celle de la série Mi 11.

Cependant, comme les rumeurs passées, nous sommes plus susceptibles de voir trois variantes du Xiaomi 12 : un Xiaomi 12 standard, un Xiaomi 12 Pro, et le Xiaomi 12 X. La variante Ultra est également dans les tuyaux, mais il y a des chances qu’elle ne sorte pas lors de l’événement du 28 décembre et qu’elle soit gardée pour une date ultérieure.

Quant à la fiche technique, le Xiaomi 12 devrait ressembler à son prédécesseur avec quelques modifications. Le smartphone, comme confirmé précédemment, sera alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 1. Il sera en concurrence avec le Motorola Edge X30, la future série Galaxy S22 de Samsung, la série OnePlus 10 et d’autres flagships Android l’année prochaine.

Il devrait être doté d’un écran incurvé de 6,2 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, prendre en charge jusqu’à 12 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage, une triple caméra arrière de 50 mégapixels et un éventuel support de la recharge rapide de 100 W. Il est également prévu qu’il dispose de la surcouche MIUI 13 de nouvelle génération, qui pourrait être dévoilée aux côtés des smartphones. Alors que les détails concernant le modèle Pro restent inconnus, il est probable qu’il dispose de quelques mises à niveau par rapport au modèle standard.

Un modèle Ultra attendu plus tard

Le Xiaomi 12X devrait être une variante abordable du Xiaomi 12 avec un chipset Snapdragon 870, un écran AMOLED à 120 Hz, une caméra principale de 50 mégapixels, et plus encore. Le Xiaomi 12 Ultra sera le plus onéreux de tous, et pourrait offrir un nouveau design, une caméra de 200 mégapixels en partenariat avec Leica, une charge rapide de 120 W, et plus encore.

Puisque ce ne sont que des rumeurs, nous devons attendre l’événement du 28 décembre pour avoir une meilleure idée de ce que Xiaomi a prévu.