Le nouveau capteur d’image de Sony pourrait offrir une meilleure plage dynamique et une meilleure réduction du bruit

La nouvelle technologie CMOS de Sony permet d’éviter la sous-exposition et la surexposition dans les situations d’éclairage mixte. La dernière conception de son capteur d’image est promise à des photos de haute qualité et à faible bruit, même dans des conditions de faible éclairage .

La nouvelle technologie d’architecture CMOS de Sony optimise les couches de photodiode et de transistor de pixel en doublant le niveau de signal de saturation et en élargissant la plage dynamique d’une image. Par conséquent, les propriétés d’imagerie sont considérablement améliorées. La nouvelle structure de pixel permettra aux pixels de maintenir ou d’augmenter leurs propriétés existantes à la fois à la taille actuelle et à la taille réduite des pixels.

Contrairement aux capteurs d’images CMOS traditionnels, dont les photodiodes et les transistors de pixels se trouvent sur la même couche de substrat, la technologie innovante de Sony dispose de photodiodes et de transistors de pixels sur des couches de substrat séparées.