Apple est désormais la plus grande marque de smartphones en Chine

Il semble que Apple ait finalement conquis la Chine (à nouveau). Selon une nouvelle étude de Counterpoint, le géant de Cupertino, Apple, a connu la plus forte croissance de toutes les marques de smartphones sur le marché chinois, enregistrant une croissance de 46 % d’un mois sur l’autre. Apple a dépassé Vivo en octobre 2021 pour devenir le plus grand constructeur de smartphones dans le pays.

« Apple aurait pu gagner davantage s’il n’y avait pas eu de pénurie, notamment pour les versions Pro », a commenté le directeur de recherche Tarun Pathak. « Mais malgré tout, Apple gère mieux sa chaîne d’approvisionnement que les autres constructeurs ».

La série d’iPhone 13 est le principal responsable de cette croissance, puisque les ventes d’iPhone 13 ont augmenté de 46 %, alors que l’ensemble du marché chinois des smartphones n’a connu qu’une augmentation mineure de 2 % d’un mois sur l’autre en octobre 2021.

Pathak note que la première place en Chine « a changé de mains » depuis le déclin de Huawei. Malgré un changement dans les habitudes d’achat, il est peu probable qu’Apple soit numéro un s’il n’y avait pas eu la chute catastrophique de Huawei.

En effet, en regardant le graphique, il est clair que Huawei a perdu sa domination en Chine depuis l’interdiction commerciale américaine, et c’est une autre raison de la montée en puissance d’Apple dans le pays. Apple reprend la place de numéro 1 en Chine pour la première fois depuis décembre 2015.

La pénurie n’a pas aidé

« En raison de problèmes d’approvisionnement, le temps d’attente normal pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max varie entre quatre et cinq semaines en Chine. Certains clients chinois choisissent de payer plus cher pour se faire livrer les nouveaux smartphones immédiatement. Globalement, le marché chinois a été lent tout au long de l’année et la croissance d’Apple est un signe positif. Elle indique que les utilisateurs chinois de smartphones mûrissent rapidement et cherchent à acheter davantage d’appareils haut de gamme, ce qui peut constituer une bonne opportunité pour les marques. La chaîne d’approvisionnement donne également la priorité aux appareils haut de gamme et à marge plus élevée dans un contexte de pénurie », a déclaré Varun Mishra, analyste chez Counterpoint.

Par ailleurs, il a été signalé que les pénuries signifient qu’Apple a du mal à fabriquer suffisamment d’iPad et d’iPhone pour répondre à la demande en Asie.