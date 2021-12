Les rendus du OnePlus Nord 2 CE révèlent les spécifications et le design

OnePlus a connu un grand succès avec sa gamme d’appareils abordables Nord, et la société a annoncé plusieurs smartphones de marque Nord au cours des dernières années.

Aujourd’hui, nous voyons de nouveaux rendus du prochain OnePlus Nord 2 CE, nous donnant une idée de ce à quoi il pourrait ressembler. La nouvelle fuite révèle également certaines des spécifications et les ports dont le nouveau smartphone de milieu de gamme sera équipé.

Les nouveaux rendus proviennent de 91 Mobiles, qui a collaboré avec Yogesh Brar pour créer les nouvelles images de rendu. L’appareil est appelé OnePlus Ivan en interne, et il semble presque identique au OnePlus Nord 2 existant en termes de design. Ce qui est différent cette fois-ci, c’est le module de caméra à l’arrière, qui semble légèrement plus large, et il a une disposition légèrement différente lorsqu’il est comparé côte à côte.

Le OnePlus Nord 2 CE aurait un écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et il aura une découpe en forme de poinçon en haut à gauche de l’écran, qui logera la caméra frontale de 16 mégapixels. Il y aura également un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran. En ce qui concerne la puissance, l’appareil serait alimenté par un chipset Dimensity 900 de MediaTek avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, qui sera également extensible.

À l’arrière du Nord 2 CE, on trouvera un capteur principal OmniVision de 64 mégapixels, un capteur ultra-large de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. Le bloc de caméras sera également légèrement plus large par rapport au OnePlus Nord 2 standard, et la LED et le capteur macro seront également placés sur le haut du module, au lieu d’être placés sur le bas.

Un lancement au premier trimestre 2022

Le OnePlus Nord 2 CE conservera apparemment la prise casque de 3,5 mm, et il disposera d’un port USB-C en bas, aux côtés du haut-parleur et du microphone intégré. L’appareil aura une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, et il offrira un support pour la charge filaire rapide de 65 W. L’appareil démarrera Oxygen OS 12, basé sur Android 12.

La rumeur veut que le OnePlus Nord 2 CE soit disponible dans les couleurs gris et vert olive, et il devrait être annoncé au début de l’année prochaine, au premier trimestre 2022.