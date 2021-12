L’iPhone 14 Pro pourrait être doté d’une caméra de 48 mégapixels et de 8 Go de RAM

Prenez le dernier paragraphe avec des pincettes, car il est très peu probable que les écrans de 120 Hz sur l’ iPhone 14 standard et qu’Apple offre à nouveau 64 Go de stockage. L’exactitude de Jeff Pu a été mitigée par le passé. D’autres sources, par exemple, affirment que les modèles d’iPhone 14 auront des écrans à 60 Hz.

En ce qui concerne les caméras, Pu mentionne également que les deux modèles de l’iPhone 14 Pro seront équipés d’une mémoire vive de 8 Go, contre 6 Go pour l’iPhone 13 Pro. En général, le nouvel iPhone n’a guère besoin de cette RAM supplémentaire, mais cette mise à niveau pourrait très bien servir à réaliser les prises de vue vidéo 8K mentionnées plus haut. Filmer en si haute résolution exige une quantité incroyable de mémoire rapide.

En plus de l’information sur la caméra de 48 mégapixels, Pu indique également que les capteurs ultra-large et téléobjectif à l’arrière de l’iPhone 14 Pro resteront à 12 mégapixels . Les informations sur la caméra principale que nous obtenons de Pu correspondent à celles d’un autre analyste célèbre, Ming-Chi Kuo. Kuo a également déclaré que le nouveau capteur photo de 48 mégapixels permettrait à l’iPhone 14 Pro de filmer des vidéos 8 K .