WhatsApp peut désormais prévisualiser les messages vocaux avant de les envoyer

WhatsApp a récemment lancé une fonction de prévisualisation pour les messages vocaux, vous permettant de vérifier si votre déclaration a vaguement un sens avant de l’envoyer aux autres. Le service de messagerie appartenant à Meta a déclaré que la fonctionnalité a été lentement déployée au cours des dernières semaines, et qu’elle est maintenant disponible sur toutes les plateformes, y compris iOS, Android, le Web et la version de bureau.

Selon la page d’aide de la fonctionnalité, l’option de prévisualisation d’un message vocal apparaît après avoir appuyé sur le bouton d’arrêt pour terminer un enregistrement. Vous pouvez alors le prévisualiser avec l’icône de lecture triangulaire, le supprimer avec l’icône de la corbeille ou l’envoyer avec le bouton d’envoi.

Les aperçus audio font partie d’une vague de nouvelles mises à jour qui ont été publiées ou qui seraient en cours de développement autour de la fonction de message vocal de WhatsApp. Plus tôt cette année, le service a ajouté la possibilité d’ajuster la vitesse de lecture des notes vocales pendant l’écoute (parfait pour parcourir rapidement les messages longs et décousus), et WABetaInfo rapporte qu’il sera également bientôt possible de mettre en pause et de reprendre l’enregistrement d’un message vocal.

La messagerie vocale n’a rien de nouveau, et c’est une option qui constitue un moyen pratique de se situer à mi-chemin entre les conversations vocales en temps réel et les laborieux messages tapés à la main. Ce type de message est plus personnel qu’un texte, et beaucoup, beaucoup plus flexible qu’un appel téléphonique.

Mais, des fonctionnalités plus intéressantes pourraient se profiler à l’horizon. En septembre, WhatsApp a confirmé qu’elle en était aux premières étapes du développement d’une nouvelle fonctionnalité de transcription vocale qui pourrait un jour vous permettre de lire la transcription d’un message vocal plutôt que de l’écouter.

D’autres fonctionnalités à venir

Puis, en octobre, WABetaInfo a rapporté qu’il avait également trouvé des signes d’une fonctionnalité de « lecteur de messages vocaux global » qui permettrait aux utilisateurs d’écouter des notes vocales tout en parcourant d’autres chats WhatsApp. Aucune information n’est disponible quant à la date (ou même si, dans certains cas) à laquelle WhatsApp pourrait déployer ces nouvelles fonctionnalités de messages vocaux. Mais la possibilité de prévisualiser une note vocale avant de l’envoyer est un début prometteur.

Alors, qu’attendez-vous ? Prenez le temps de prévisualiser votre prochain message vocal, puis envoyez-le !