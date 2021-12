Les attaques de Log4J dépassent les 840 000 en 3 jours, 100 par minute le weekend dernier

Au début du mois, la nouvelle vulnérabilité Log4J a été découverte pour la première fois dans les serveurs « Minecraft ». L’exploit, selon les rapports, aurait permis d’exécuter un code malveillant sur le matériel du serveur, ainsi que sur le matériel des joueurs du jeu. Finalement, l’exploit a pris de l’ampleur et est désormais considéré comme l’un des plus grands risques pour l’ensemble du Web . Selon les experts, le danger réside dans le fonctionnement interne de base du logiciel que vous utilisez.

En dehors de cela, les pirates utilisent également l’exploit pour faire presque n’importe quoi. Cela inclut le minage secret de crypto-monnaies sur le matériel d’autres personnes, ainsi que l’envoi de tonnes de spams. Quoi qu’il en soit, la vulnérabilité récemment découverte a été le mal de tête de tout le monde — en particulier des grandes entreprises. Selon WIRED , parmi les entreprises concernées figurent les plus grands noms : Amazon, Microsoft, Google Cloud et Cisco.

Selon TechSpot , plus de 840 000 cyberattaques ont été enregistrées en utilisant l’exploit dans les 72 heures suivant la découverte initiale . Certaines entreprises de cybersécurité ont même enregistré jusqu’à 100 attaques par minute, ce qui n’est pas moins alarmant. Ce nombre a augmenté de façon exponentielle dès la première découverte de l’exploit. 12 après l’apparition de la faille, on comptait un total de 40 000 violations. Ce chiffre a triplé le jour suivant, pour atteindre 400 000, 36 heures plus tard.