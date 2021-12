La tablette Galaxy Tab S8 Ultra pourrait ne pas être aussi chère que prévu

De nouveaux détails ont maintenant émergé sur la Galaxy Tab S8 Ultra, la prochaine tablette haut de gamme de Samsung qu’elle annoncera probablement au début de l’année prochaine.

L’information émane de lanzuk, qui ces derniers temps a été la source de nombreuses fuites autour des produits Samsung. Il a réitéré beaucoup de choses que nous avons déjà entendues et a également révélé que la tablette pourrait coûter moins cher que ce que les fuites précédentes avaient affirmé.

La Galaxy Tab S8 Ultra serait dotée d’un écran de 14,6 pouces avec une encoche pour loger les deux caméras frontales. Selon un précédent rapport, la configuration frontale se compose d’une caméra principale de 8 mégapixels et d’un capteur ultra-large de 5 mégapixels, et elle est également capable d’enregistrer des vidéos 4K jusqu’à 60 fps.

La fuite indique également que la Tab S8 Ultra sera alimentée par le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, ce qui n’est pas une nouvelle de dernière minute. La puce sera associée à une mémoire vive pouvant atteindre 12 Go et à une capacité de stockage de 512 Go.

Il rapporte également que la tablette aura un profil mince et qu’elle pèsera 640 grammes. Samsung prévoit apparemment de vendre des accessoires exclusifs au modèle Ultra, comme un clavier.

La révélation la plus importante de l’article est que le prix commencera à 1,39 million de wons (~ 1 040 euros). Les prix français sont censés être inférieurs et ne sont pas des conversions directes de devises. Une précédente fuite avait laissé entendre que le modèle Wi-Fi de base coûterait 1 469 million de wons (~ 1 099 euros) et que la variante la plus haut de gamme disposant de la 5G serait vendue au prix de 1 669 million de wons (~ 1 250 euros), donc les nouveaux prix sont certainement de bonnes nouvelles pour ceux qui envisagent cette tablette Samsung.

Un lancement en janvier ou février

Gardez à l’esprit que la Galaxy Tab S8 Ultra ne sera pas un successeur de la Tab S7 Plus, et qu’elle se situera plutôt au-dessus de la Tab S8 Plus. Ces deux dernières seront accompagnées du modèle de base.

Selon les rumeurs, les modèles Tab S8 standard et Plus seraient équipés d’une caméra frontale de 8 mégapixels. La S8 serait dotée d’un écran LTPS TFT de 11 pouces à 120 Hz et la S8 Plus d’une dalle OLED de 12,4 pouces à 120 Hz. Le plus petit modèle pourrait avoir une batterie de 8 000 mAh sous le capot, et le Plus embarquera une batterie de 10 090 mAh. Quant au modèle Ultra, il serait doté d’une batterie d’une capacité de 12 000 mAh. Les trois modèles devraient être équipés d’une configuration à double caméra de 13 et 5 mégapixels à l’arrière.

Reste à savoir si Samsung dévoilera le trio de Tab S8 lors de son événement dédié au Galaxy S21 FE en janvier ou si elles seront révélées aux côtés de la série Galaxy S22 en février.