Galaxy S21 FE 5G : date de sortie, spécifications et rendus

À ce jour, le Galaxy S21 FE a reçu presque autant d’attention qu’un flagship très attendu. Après de multiples fuites avec des informations contradictoires, il semble enfin que le moment soit venu pour voir le modèle « Fan Edition » du Galaxy S21 arriver sur le marché.

Les dernières fuites indiquent que la date de lancement serait fié au 4 janvier 2022, date à laquelle le smartphone tant attendu devrait faire ses débuts. Si vous avez fait le calcul, c’est dans moins d’un mois, ce qui rend la fuite des spécifications et des rendus du Galaxy S21 FE moins surprenante.

Comme pour beaucoup de smartphones Samsung, commençons par l’une des parties les plus excitantes : l’écran. Selon les rumeurs, il s’agirait d’un écran Dynamic AMOLED de 6,4 pouces d’une résolution full HD+, capable d’une fréquence de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Comme pour le reste de la gamme Galaxy S21, Samsung adopte l’approche du trou central pour incruster la caméra frontale de 32 mégapixels, comme le souligne SamMobile.

Puisque je parle de caméras, celles qui se trouvent à l’arrière du Galaxy S21 FE seront au nombre de trois : un capteur photo principal de 12 mégapixels avec une ouverture f/1,8, un capteur ultra-large de 12 mégapixels avec ouverture f/2,2, et un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique 3x.

De récentes rumeurs indiquent que le Galaxy S21 FE 5G sera livré avec Android 12 directement dans la boîte. Le nouveau système d’exploitation sera équipé du processeur Snapdragon 888 de Qualcomm ou de la puce Exynos 2100 sur certains autres marchés. Le smartphone devrait être disponible en deux options de RAM/stockage : 6 Go et 128 Go ou 8 Go et 256 Go.

Un prix abordable

En ce qui concerne la batterie, le Galaxy S21 FE serait équipé d’une batterie d’une capacité de 4 370 mAh offrant un support pour la charge rapide filaire de 25 W et une charge rapide sans fil de 15 W.

S21 FE 5G White pic.twitter.com/noRawaq3YE — Snoopy (@_snoopytech_) December 10, 2021

De plus, nous avons eu de multiples rendus concernant le smartphone, puisque Samsung elle-même en a accidentellement divulgué quelques-uns, et maintenant nous en avons encore plus de l’utilisateur de Snoopy. Enfin, le Galaxy S21 FE 5G aurait un prix de 699 dollars, mais il est fort possible que Samsung baisse le prix pour laisser la place à la série Galaxy S22.