Microsoft offre une réduction de 50 % aux utilisateurs de Office 365 piraté

Microsoft a trouvé un nouveau moyen très original de convaincre les personnes qui utilisent actuellement des logiciels piratés de passer à une licence légitime : les séduire avec des remises importantes.

Microsoft fait la promotion de son service d’abonnement Office 365 depuis un certain temps, et l’entreprise veut maintenant convertir les pirates en abonnés payants. Microsoft offre jusqu’à 50 % de réduction à ceux qui utilisent une version pirate de Microsoft Office. La société a placé la promotion dans un ruban d’avertissement sur les applications Office afin de dissuader les pirates d’utiliser un logiciel qui pourrait avoir été modifié.

Lorsqu’un utilisateur clique sur le lien placé dans l’application Office, comme le souligne Ghacks, il est dirigé vers une page promotionnelle expliquant pourquoi l’utilisation de logiciels piratés est une activité risquée. Si vous n’êtes pas encore abonné, il est inutile de visiter le site Web, car il n’offrira pas la réduction, à moins que l’utilisateur ait reçu le message en utilisant une copie pirate.

Le site explique que « les logiciels piratés exposent votre PC à des menaces de sécurité » et ils peuvent provoquer « des fichiers corrompus et des pertes de données », et ils exposent également votre PC et vos informations personnelles à des « attaques de virus et de logiciels malveillants ». Les géants du logiciel précisent également que les utilisateurs seront dans l’incapacité de « recevoir des mises à jour critiques ou de modifier des fichiers ».

La remise en question ramène le prix de l’abonnement Microsoft 365 Famille à seulement 49,99 euros pour la première année, et le forfait Microsoft 365 Personnel ne coûte que 34,99 euros pour un an. Les prix sont attractifs, mais je ne suis pas sûr que cela encourage réellement les pirates à passer d’une technique d’achat unique à une technique d’abonnement. Microsoft n’offre aucune réduction pour l’Office 2021 standard, qui n’est pas basé sur le modèle de l’abonnement et coûte 149 euros.

Encourager les abonnements

Il est clair que Microsoft souhaite augmenter le nombre de ses abonnés et aller au-delà des 50 millions de clients payants existants. Certains pirates s’inscriront peut-être pour un an — puisque c’est une bonne affaire — mais beaucoup ne resteront pas des clients payants par la suite. Il reste à voir comment cette stratégie fonctionnera pour Microsoft.

Il est intéressant de noter que Microsoft n’a pas annoncé publiquement cette nouvelle stratégie visant à convaincre les utilisateurs de logiciels piratés de passer aux applications authentiques. Pour autant qu’elle parvienne à convertir certains utilisateurs, ce sera toujours une grande victoire pour l’entreprise.