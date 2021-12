La tablette OnePlus Pad sera lancée en Inde au cours du premier semestre 2022

by

realme, HMD Global et Xiaomi ont tous lancé des tablettes en 2021, soit pour la première fois, soit pour la première fois depuis un certain temps. La rumeur veut que OnePlus présente sa toute première tablette, prétendument appelée OnePlus Pad, depuis un certain temps déjà.

Il semble que les plans de la société pour faire une incursion dans le marché des tablettes sont plutôt sérieux, et devraient voir le jour l’année prochaine. Une récente fuite suggère que la OnePlus Pad sera lancée en Inde au cours du premier semestre 2022.

L’information provient de Mukul Sharma relayé par 91 Mobiles. Selon Sharma, OnePlus pourrait lancer un grand nombre de tablettes en Chine, mais l’Inde n’en verra probablement qu’une seule. Alors que l’on pourrait penser que la tablette sera lancée aux côtés des prochains fleurons OnePlus 10 Pro et OnePlus 10, cela pourrait ne pas être le cas. Par conséquent, un lancement au premier trimestre n’est pas attendu.

Nous pouvons nous attendre à ce que la OnePlus Pad soit lancée en Inde pendant l’été. Bien que la date exacte reste encore inconnue. En dehors de la chronologie présumée, on ne sait pas grand-chose sur la tablette. En juillet dernier, l’appareil a été trouvé listé sur le site de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), mais les détails sur la fiche technique restent inconnus.

La OnePlus Pad, lorsqu’elle sera lancée, sera en concurrence avec des appareils comme Samsung, Lenovo, et même la Realme Pad, axée pour ceux qui ont un petit budget. Maintenant, il reste à voir quelle catégorie de prix OnePlus vise avec sa première tablette. D’après ce que nous pouvons prévoir, elle pourrait lancer l’appareil dans le marché du milieu de gamme.

On attend aussi la gamme OnePlus 10

Pendant ce temps, OnePlus se prépare également à lancer la série OnePlus 10 comme ses flagships 2022. Il est confirmé que les OnePlus 10 et 10 Pro seront équipés du dernier chipset Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, d’une caméra arrière de 50 mégapixels, d’un nouveau design, et bien plus encore. Alors que la société doit encore confirmer une date de lancement, les smartphones pourraient être lancés le 5 janvier. Il pourrait également être lancé en janvier en Chine d’abord, suivi d’un lancement mondial en mars ou avril.

Puisque OnePlus doit encore confirmer beaucoup de détails, il est préférable d’attendre.