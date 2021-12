Le Google Play Games arrivera sur les PC Windows en 2022

by

by

Dans le cadre de l’une des plus grandes initiatives multiplateformes que nous ayons vues depuis un certain temps, Google a annoncé qu’elle allait proposer le Google Play Games sur les PC Windows à partir de l’année prochaine.

En effet, une application Google Play Games sera disponible en 2022, construite par Google pour permettre aux jeux de Google Play de fonctionner sur les ordinateurs portables, les tablettes et les PC Windows.

La nouvelle a été annoncée aux Game Awards 2021 par l’animateur Geoff Keighley, qui a également partagé une brève vidéo de présentation. Bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup d’informations supplémentaires disponibles, la promesse est que vous serez en mesure de jouer à vos jeux mobiles préférés sur votre PC Windows, il semble donc que Google ne se retiendra pas de mettre en avant ses meilleurs titres pour le jeu multiplateforme.

En fait, selon Greg Hartrell, directeur de produit pour le Google Play Games, les utilisateurs pourront passer de manière transparente de leur smartphone Android à leur PC sous Windows aussi facilement qu’ils peuvent actuellement le faire sur un Chromebook ou une tablette. « Google Play a aidé des milliards de personnes à trouver et à jouer à leurs jeux préférés sur plusieurs plateformes, notamment sur les mobiles, les tablettes et Chrome OS », a déclaré Hartrell

Il ajoute que la nouvelle initiative de Google « apporte le meilleur de Google Play Games à davantage d’ordinateurs portables et de bureau, et nous sommes ravis d’étendre notre plateforme pour que les joueurs puissent profiter encore plus de leurs jeux Android préférés ».

Une application autonome

Au cours de la remise des prix, Keighley a ajouté que vous serez en mesure de « faire passer les jeux de votre poche à votre ordinateur de bureau et de reprendre de manière transparente là où vous vous êtes arrêté ». Comme il s’agit de la plateforme Google Play Games, vous devrez vous connecter avec votre compte Google, comme vous le feriez sur Android.

Le jeu sur les Chromebook n’a pas toujours fourni la meilleure expérience, puisque Chrome OS n’est pas vraiment construit pour le jeu, et de nombreux Chromebook d’entrée de gamme sont commercialisés plus pour le travail et l’étude, donc le support de Google Play Games sur les PC Windows promet d’être un véritable changement.

Il n’est pas clair pour le moment qu’elles seront les spécifications minimales pour que les PC Windows puissent participer, mais Hartrell promet que Google aura plus à partager bientôt.

Combler un vide

L’annonce de Google intervient quelques mois après que Microsoft a commencé à tester les applications Android sur les PC sous Windows 11. Microsoft a construit un Windows Subsystem for Android, qui est capable d’exécuter des applications Android provenant de diverses sources. Le géant du logiciel s’est associé à Amazon pour permettre aux utilisateurs de Windows d’installer nativement des jeux et des applications à partir de l’Amazon Appstore, mais la prise en charge native de Google Play ne sera pas disponible officiellement par le biais de la fonction de Microsoft.

Étant donné que Microsoft est officiellement uniquement partenaire d’Amazon pour cette fonctionnalité, cela signifie que les utilisateurs de Windows 11 disposent de beaucoup moins de jeux et d’applications Android à installer facilement qu’ils ne pourraient le faire autrement.