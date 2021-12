Voici le Moto Edge X30 équipé du Snapdragon 8 Gen 1 et d’une caméra frontale sous l’écran

Après avoir partagé un certain nombre de teasers officiels, Motorola a finalement lancé le premier smartphone au monde doté de la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, le Moto Edge X30, en Chine. Ce smartphone est accompagné de quelques premières. C’est donc le premier smartphone à disposer de la dernière puce phare de Qualcomm, de la charge rapide à 68 W, et plus encore. La société a également annoncé une édition spéciale du Edge X30, qui dispose d’une caméra frontale de 60 mégapixels sous l’écran. Voici un aperçu de tous les détails.

Commençons par le design. Le Edge X30 est doté d’une bosse allongée en forme de pilule pour la caméra arrière, qui loge trois caméras, et d’un écran poinçonné. Il dispose également le logo de l’entreprise et un bouton dédié à Google Assistant, un peu comme les actuels smartphones Motorola.

Le smartphone dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces d’une résolution full HD+ prenant en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 576 Hz. Il est livré avec une gestion des couleurs 10 bits pour la production de 1 milliard de couleurs et un support HDR10+. Comme vous le savez déjà, le Moto Edge X30 est alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 1. Il prend en charge jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et jusqu’à 256 Go de stockage UFS 3.1.

Du côté des caméras, il y en a trois à l’arrière. Cela comprend une caméra principale de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 50 mégapixels, et une caméra macro de 2 mégapixels. Cependant, le point fort du Moto Edge X30 devra être la caméra frontale de 60 mégapixels. Oui, ce smartphone dispose d’une caméra frontale de 60 mégapixels dans trois configurations. Mais il y a aussi une édition spéciale du Moto Edge X30 avec une caméra frontale de 60 mégapixels sous l’écran.

Comme révélé précédemment, le Moto Edge X30 tire sa puissance d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh, qui prend en charge la charge rapide de 68 W. Il fonctionne sous Android 12 (avec MyUX 3.0), ce qui est une autre première pour Motorola. En outre, l’appareil est livré avec le support des doubles haut-parleurs avec un son Dolby Surround Sound, un NFC multifonctionnel, le support 5G, et plus encore.

Un Moto Edge S30

En dehors du Moto Edge X30, la société a également lancé un autre smartphone de sa série Edge appelé Moto Edge S30 en Chine. Le smartphone ressemble beaucoup au X30 en termes de design, mais diffère en termes de spécifications. Il est doté d’un écran LCD de 6,8 pouces d’une résolution full HD+, et prend en charge un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 576 Hz. Il est alimenté par le processeur Snapdragon 888+ de Qualcomm de l’année dernière. Vous trouverez également jusqu’à LPDDR5 RAM et jusqu’à Turbo UFS 3.1 stockage.

Il est livré avec une triple caméra arrière de 13 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels. Le smartphone dispose d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et fonctionne sous Android 11. Il prend en charge le son Dolby Atmos, le Wi-Fi 6E, etc. En ce qui concerne son prix, le Moto Edge S30 sera vendu à partir de 1 799 CNY (~ 250 euros) pour la variante de base 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Quant aux configurations, les prix sont indiqués ci-dessous :

8 Go + 128 Go—1 999 CNY (~ 280 euros)

8 Go + 256 Go—2 199 CNY (~ 305 euros)

12 Go + 256 Go—2 399 CNY (~ 330 euros)

Moto Edge X30 : prix et disponibilité

Le Moto Edge X30 est proposé à partir de 3 199 CNY (~ 445 euros) en Chine pour la variante de base 8 Go + 128 Go avec une caméra frontale dans l’écran poinçonné. Vous pouvez trouver le prix du reste des configurations juste en dessous :

8 Go + 256 Go (écran poinçonné)—3 399 CNY (~ 470 euros)

12 Go + 256 Go (écran poinçonné)—3 599 CNY (~ 500 euros)

12 Go + 256 Go (caméra sous l’écran)—3 999 CNY (~ 555 euros)

Il sera disponible à l’achat en Chine, à partir du 15 décembre. Cependant, aucun mot sur la date à laquelle il arrivera sur d’autres marchés, y compris la France.