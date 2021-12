Windows 11 est lent ? Les problèmes de SSD de Microsoft pourraient en être la cause

Windows 11 continue de souffrir d’un problème où certains SSD NVMe fonctionnent plus de 50 % plus lentement, et Microsoft ne l’a toujours pas corrigé. Le problème a tourmenté certains utilisateurs de Windows 11 depuis que le système d’exploitation était en version bêta plus tôt cette année, donc le fait que plusieurs mois plus tard le problème persiste a conduit beaucoup de gens à se demander quand Microsoft va publier un correctif.

Lorsqu’il s’agit de mettre à niveau un ordinateur, un SSD NVMe est l’un des changements les plus notables que vous pouvez apporter en termes de vitesse brute. Cependant, certains utilisateurs remarquent une perte de vitesse avec leurs disques après l’installation de Windows 11.

Comme le rapporte MSPoweruser, un utilisateur a effectué des tests de référence CrystalDiskMark pour le SSD Samsung 980 Pro et a constaté que les vitesses d’écriture aléatoire sont considérablement réduites.

Donc, si votre PC Windows 11 semble fonctionner lentement et que vous utilisez un SSD NVMe, cela pourrait être le coupable. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que cela ne semble affecter que le disque avec Windows 11 installé. Un utilisateur a constaté que le test d’un disque secondaire sur la même machine montrait que seul le disque Windows 11 était plus lent.

Lorsque ce problème a été identifié pour la première fois dans la version bêta de Windows 11, Microsoft l’a reconnu. Cependant, aucun correctif n’a été publié, et l’origine du problème n’est pas tout à fait claire, bien que certains suggèrent que c’est la sécurité basée sur la virtualisation de Windows 11 qui est en cause.

Une réelle difficulté à corriger ?

Quelle qu’en soit la cause, il s’agit de l’un des problèmes les plus importants de Windows 11 que nous ayons vus, et le fait qu’il n’y ait toujours pas de correctif 3 mois après sa découverte est inquiétant. Cela pourrait signifier qu’un correctif est plus difficile à mettre en œuvre. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les personnes touchées par ce problème.

Ce n’est pas non plus une bonne nouvelle pour Windows 11. Microsoft souhaite que davantage de personnes passent au nouveau système d’exploitation, mais des problèmes permanents comme celui-ci ne feront que les décourager. Microsoft devra trouver une solution, et rapidement. Espérons que Microsoft ira au fond de ce problème de SSD, car les utilisateurs dépensent beaucoup d’argent pour obtenir les vitesses offertes par les SSD NVMe, et un système d’exploitation leur faisant perdre cette vitesse est un problème substantiel qui doit être résolu.