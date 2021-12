Telegram permettra de protéger leur contenu, de supprimer des messages par date, etc

Telegram a commencé à déployer sa dernière mise à jour mensuelle pour les appareils Android et iOS, ajoutant une myriade de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs.

Parmi celles-ci, certaines fonctionnalités importantes comprennent le contenu protégé dans les groupes et les canaux, la suppression des messages par date, la connexion par des appels, et bien d’autres. Jetons donc un coup d’œil rapide aux nouvelles fonctionnalités de Telegram incluses dans la dernière mise à jour.

Contenu protégé dans les groupes et les canaux

La fonctionnalité de contenu protégé vise à aider les créateurs et les administrateurs de chaînes à protéger leurs médias et leurs messages dans les groupes et les chaînes. Grâce à cette fonctionnalité, les propriétaires de groupes et de canaux peuvent désormais restreindre leur contenu aux seuls membres du groupe ou du canal, empêcher le transfert de messages et les captures d’écran, et désactiver la possibilité d’enregistrer des médias à partir des messages.

Pour activer cette fonctionnalité sur un groupe ou un canal, les administrateurs doivent ouvrir la page d’information du groupe ou du canal et accéder au type de groupe/canal. Il y aura un nouveau bouton de restriction de l’enregistrement du contenu que les administrateurs pourront activer pour activer la fonction.

Supprimer les messages par date

La fonction de suppression des messages par date permet aux utilisateurs de supprimer plusieurs messages envoyés au cours d’une période donnée dans des discussions individuelles. Elle vise à donner aux utilisateurs un contrôle total sur leur empreinte numérique sur Telegram en leur permettant d’effacer l’historique des discussions d’un jour ou d’une période spécifique.

Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent appuyer sur la barre de date qui apparaît lorsqu’ils font défiler les discussions en tête-à-tête. Dans le calendrier qui s’affiche, les utilisateurs peuvent sélectionner une date spécifique ou une série de dates pour lesquelles ils souhaitent supprimer les messages et appuyer sur le bouton « Terminé » pour effacer les discussions.

Se connecter par téléphone

Avec la dernière mise à jour, Telegram offre aux utilisateurs un nouveau moyen de se connecter à leur compte. Ainsi, au lieu de recevoir un mot de passe à usage unique (OTP) par SMS pour se connecter, certains appareils recevront un appel de connexion de Telegram. Les utilisateurs devront alors saisir les derniers chiffres du numéro de téléphone qui les a appelés pour se connecter à leur compte.

Reconnaissance de texte sur les appareils iOS 13 et formatage du texte

La reconnaissance de texte (Live Text) est quelque chose qu’Apple a ajouté dans iOS 15 pour les appareils compatibles. Ainsi, avec cette mise à jour, Telegram a activé la reconnaissance de texte sur sa plateforme pour permettre aux utilisateurs de sélectionner, copier et rechercher des textes dans les images envoyées ou reçues.

Ainsi, suite à la mise à jour, les utilisateurs verront une nouvelle icône Live Text dans le coin inférieur droit d’une image sur Telegram. En appuyant sur cette icône, les utilisateurs pourront sélectionner et copier les textes des images et les coller dans n’importe quel champ de texte.

En outre, les utilisateurs d’iOS pourront également formater les textes dans les légendes d’images pour les mettre en gras, en italique ou à simple interligne. En outre, ils pourront ajouter des liens aux textes dans les légendes d’images.

Autres changements

Outre les fonctionnalités ci-dessus, Telegram a ajouté plusieurs autres fonctionnalités telles que les réponses aux demandes de participation, la publication anonyme dans les groupes publics et la possibilité de gérer les appareils connectés depuis l’application mobile Telegram sur Android et iOS. De plus, le géant de la messagerie basé en Russie a ajouté des thèmes de chat globaux, qui étaient déjà en ligne pour les utilisateurs iOS avec la mise à jour précédente, pour les appareils Android.

Disponibilité

En ce qui concerne la disponibilité des nouvelles fonctionnalités, Telegram est en train de déployer la mise à jour pour les utilisateurs d’Android et d’iOS. Donc, si vous êtes un utilisateur de Telegram, vous pouvez essayer de mettre à jour l’application Telegram sur votre appareil Android ou iOS depuis le Play Store ou l’App Store pour obtenir les nouvelles fonctionnalités.