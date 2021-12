Le Père Noël fait son retour dans Waze

La prochaine fois que vous prendrez la route, le Père Noël pourra vous indiquer le chemin ! Waze propose chaque mois de nouvelles expériences à ses utilisateurs. Il n’est donc pas surprenant que le mois de décembre en apporte une nouvelle. Parallèlement à l’enquête rétrospective 2021 publiée cette semaine, Waze lance aujourd’hui son expérience pour les fêtes de fin d’année.

L’application filiale de Google et le logiciel de navigation GPS, Waze, se joignent à la ruée de Noël (littéralement se précipiter dans le trafic) et fournissent l’accompagnement qui complète l’expérience de conduite. La mise à jour est déjà publiée, et les utilisateurs ont la possibilité de l’activer.

Une fois de plus, Waze amène le Père Noël aux conducteurs en France. Une fois l’expérience activée, vous pourrez probablement voir le traîneau du Père Noël sur la carte au lieu d’une voiture. En outre, des listes de lecture sur le thème de Noël pourraient être disponibles pour les conducteurs de Waze utilisant divers services de streaming musical.

Pour activer la nouvelle expérience du Père Noël, il suffit de cliquer sur l’icône « Mon Waze », de sélectionner « Conduisez avec le Père Noël » et d’activer l’une des trois fonctions que vous souhaitez :

Père Noël : remplacez votre avatar

Traîneau du Père Noël : remplacez l’icône de votre véhicule par le traîneau du Père Noël

Père Noël : activez le guidage pour le Père Noël lui-même

L’année dernière, Waze a lancé l’expérience sur le thème du Père Noël aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, mais cette année, le thème est disponible dans beaucoup plus de pays. La meilleure façon de savoir de quoi il s’agit est de mettre à jour Waze et d’activer l’expérience du Père Noël !

Waze est une plateforme très appréciée

Waze est une application de longue date qui fournit intelligemment le meilleur et le plus rapide moyen d’aller d’un point A à un point B, en évitant le trafic et l’agitation qui infestent les routes, les rues, les autoroutes, etc. Les données de l’application sont fournies à la fois par Google et par la communauté de Waze, ce qui permet de disposer d’une IA de pointe et d’apprentissage pour tous les besoins en matière de circulation.

L’application de navigation GPS a fait ses preuves au fil du temps, en s’associant à des tendances, des événements et même des thèmes très précis. Ces événements spéciaux incluent des films. L’application offre également une communauté sociale qui permet aux « Wazers » d’interagir entre eux, offrant un lien unique qui peut unir les gens dans le trafic et les conditions de conduite. Ils peuvent y signaler le trafic et conseiller les autres automobilistes sur ce qu’il faut éviter et sur la meilleure façon de conduire dans un endroit précis.

Waze est disponible sur Google Play Store et Apple App Store pour les plateformes Android et iOS.