Samsung fusionne ses divisions mobiles et grand public dans le cadre d’une nouvelle restructuration

Samsung a annoncé qu’elle allait fusionner sa division mobile et sa division électronique grand public et nommer de nouveaux codirecteurs généraux et d’autres dirigeants clés. En effet, la nouvelle division siégera aux côtés d’une entité distincte représentant l’unité de semi-conducteurs de Samsung, et les deux entreprises auront un nouveau PDG.

Il s’agit du remaniement le plus important de Samsung depuis 2017, et les derniers changements visent à simplifier la structure de l’ensemble de l’entreprise et des opérations.

La nouvelle a été rapportée par Reuters, et elle mentionne que Samsung veut simplifier davantage son activité et ses opérations pour développer sa division smartphone et devenir un fabricant de composants et de puces leaders de sa catégorie. Samsung prévoit également de dépasser TSMC — l’un des principaux fabricants de puces actuels — d’ici 2030, et l’entreprise investira environ 150 milliards de dollars pour y parvenir, selon les dernières estimations de l’entreprise. La majeure partie de cet investissement sera consacrée au développement de nouveaux composants et d’installations dans le monde entier afin d’augmenter la production.

Pour réaliser tout cela, Samsung va nommer Hang Jon-see au poste de vice-président et de co-PDG, qui dirigera la nouvelle division fusionnée. Le PDG de Samsung Electro-Mechanics, Kyung Kye-hyun, deviendra également co-PDG et aidera à diriger la division des puces et des composants. Les analystes ne font pas de prévisions pour l’instant, car on ne sait pas encore quels changements les nouveaux co-PDG apporteront aux divisions et à l’ensemble de l’entreprise.

Le nouveau remaniement devrait aider Samsung à retrouver sa position de numéro un mondial.

La concurrence chinoise

Les nouveaux co-PDG devraient aider l’entreprise à résoudre les problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement, à la hausse des prix des matières premières, à la logistique et à la concurrence. En tant que consommateur, il est peu probable que nous voyions et subissions des changements en dehors de l’entreprise.

Samsung a reçu une rude concurrence de la part de fabricants chinois tels que Huawei, OPPO, et ses sociétés sœurs, Xiaomi, et d’autres géants de la technologie qui sont entrés dans la course à l’électronique grand public. Beaucoup de ces entreprises ont offert parfois un meilleur matériel et de meilleures fonctionnalités pour moins cher, ce qui a rendu plus difficile pour Samsung de gagner une part de marché significative dans certaines régions.